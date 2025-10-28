SIGURNOSNA JAMSTVA

Lavrov: Nemamo namjeru napasti nijednu članicu NATO-a i EU

I.H./Hina

28.10.2025 u 15:42

Dmitrij Peskov, Sergej Lavrov i Vladimir Putin
Dmitrij Peskov, Sergej Lavrov i Vladimir Putin Izvor: EPA / Autor: ALEXANDER NEMENOV / POOL
Bionic
Reading

Ruski ministar vanjskih poslova Sergej Lavrov izjavio je u utorak da je Moskva spremna dati zemljama NATO-a i EU-a jamstvo o nenapadanju, ponovivši da Rusija nema namjeru napasti nijednu od njihovih sadašnjih članica

"Više smo puta poručili da nismo imali niti imamo namjeru napasti ijednu sadašnju članicu NATO-a ili EU-a", rekao je Lavrov na Euroazijskom sigurnosnom forumu u Minsku u Bjelorusiji.

vezane vijesti

"Spremni smo taj stav upisati kao dio budućih sigurnosnih jamstava za ovaj dio Euroazije", rekao je, prema transkriptu koji je dostavilo njegovo ministarstvo. Lavrov je prijedlog iznio u govoru u kojem je uglavnom ponavljao kritike Moskve zapadnim silama.

Rekao je da je smislen dijalog s čelnicima zemalja EU-a nemoguć jer oni odbijaju "istinska kolektivna jamstva sigurnosti", što se odnosi i na zajednička jamstva s Rusijom, a ne samo protiv nje, u slučaju završetka rata u Ukrajini. Rat u Ukrajini, koji je naredio ruski predsjednik Vladimir Putin, uzdrmao je europsku sigurnosnu arhitekturu, a napori za okončanje sukoba pokrenuli su pitanja o tome kako bi se Ukrajina mogla zaštititi od potencijalnih budućih ruskih napada.

Na agendi NATO-a i EU-a stoji dugoročno vojno jačanje radi odvraćanja Moskve, dok Rusija nastavlja jačati svoje snage na način koji premašuje zahtjeve rata u Ukrajini, prema mnogim stručnjacima.

vezane vijesti

preporučujemo

Pratite nas na društvenim mrežama

Najbitnije od bitnog

Newsletter tportala donosi tjedni pregled najbitnijih vijesti

tportal
kršenje primirja

kršenje primirja

Netanyahu naredio snažne napade: Izraelski avioni žestoko udarili na Gazu
pogrdni povici

pogrdni povici

Nekoliko tisuća ljudi na prosvjedu u Novom Mestu, ipak došlo do ružnog incidenta
isporučuje električnu energiju

isporučuje električnu energiju

Uspješan remont: Nuklearna elektrana Krško priključena na mrežu

najpopularnije

Još vijesti