UDAR RAKETAMA I DRONOVIMA

Rusija izvela masovni noćni napad na Kijev: Nastao golemi krater u stambenoj četvrti

M.Č./Hina

25.10.2025 u 10:19

Ruski napad na Harkiv.
Ruski napad na Harkiv. Izvor: EPA / Autor: SERGEY KOZLOV
Jedna je osoba poginula, a 10 ih je ranjeno u glavnome gradu Kijevu nakon što su tijekom noći ruske rakete i dronovi pogodili više lokacija u Ukrajini, rekao je u subotu načelnik kijevske gradske vojne uprave

Po preliminarnim izvještajima u napadima su razbijeni prozori, oštećeni su automobili, a u dvorištu jedne stambene zgrade nastao je velik krater, rekao je u izvješću o šteti u Kijevu Timur Tkačenko u objavi na Telegramu, dodavši da su napadi izazvali više požara i oštetili dječji vrtić.

Prema neslužbenim informacijama, mete ruskih napada bile su i termoelektrane koje se nalaze u Kijevu i okolici.

Ukrajinsko ratno zrakoplovstvo oborilo je četiri od devet raketa i 50 od 62 drona lansiranih u napadima širom Ukrajine, kaže se u odvojenoj objavi na Telegramu.

Zrakoplovstvo je izvijestilo o pet izravnih pogodaka raketa i 12 pogodaka dronova na 11 različitih lokacija u zemlji.

