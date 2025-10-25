Rusija izvela masovni noćni napad na Kijev: Nastao golemi krater u stambenoj četvrti

Po preliminarnim izvještajima u napadima su razbijeni prozori, oštećeni su automobili, a u dvorištu jedne stambene zgrade nastao je velik krater, rekao je u izvješću o šteti u Kijevu Timur Tkačenko u objavi na Telegramu, dodavši da su napadi izazvali više požara i oštetili dječji vrtić.

Prema neslužbenim informacijama, mete ruskih napada bile su i termoelektrane koje se nalaze u Kijevu i okolici.