Kuščević o Škori: Mislim da će on nastaviti svoju pjevačku karijeru

Uoči sjednice Vlade na novinarska pitanja odgovarao je ministar uprave Lovro Kuščević, poručivši da 'uz puno rada, truda i napora' uspijeva, kao i ostali ministri, uskladiti obveze u Vladi i u stranci. Upitan koriste li se državni resursi u predizbornoj kampanji, odgovorio je: 'Ja osobno ne, nikada'

'Namjerno planiramo, kad imamo ministarske obaveze da ih uskladimo sa stranačkima', priznao je Kuščević. Na pitanje ne bi li to trebalo regulirati, nije dao jasan odgovor.

'Čujte, pitanje je kako to regulirati. Mi smo dužnosnici 24 sata. Evo, sad vam ovdje dajem odgovore kao ministar, pa me malo pitate kao političkog tajnika, pa me malo pitate kao Lovru Kuščevića - vrlo teško je sve to uskladiti', protumačio je Kuščević.