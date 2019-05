Škoro se oglasio: Ako je holivudski glumac mogao voditi svjetsku velesilu, zašto Hrvatsku ne bi mogao pjevač?

Nakon što se u anketama potencijala predsjedničkih kandidatura pojavilo i ime Miroslava Škore, pjevač se konačno i oglasio i dao do znanja da bi lako mogao ući u predsjedničku utrku

Pjevač Miroslav Škoro već u svom premijernom pojavljivanju u anketama prikupio je čak 9,4 posto podrške ispitanika.

Za N1 je jasno dao do znanja da ne odbacuje mogućnost kandidature. 'Ne mogu zanemariti činjenicu da je 10 posto ljudi reklo to što je reklo. To ne može zanemariti nitko, to je ozbiljna stvar. Ne mogu odbaciti mogućnost da se kandidiram nakon ovih 10 posto', kazao je Škoro.