Kurti: Beograd strahuje od daljnjeg cijepanja zemlje, zato širi ideju Velike Srbije

Nakon toga održao je predavanje o stanju u regiji na poziv nevladine udruge Krug 99 a tom je prigodom ocijenio kako je europski put jedini izbor za sve zemlje regije, no zapreka na tom putu je ekspanzionistički i hegemonistički mentalitet Srbije za koju je kazao kako je produžena ruka Rusije na Balkanu.

"Ulažemo u vojske jer još imamo lidere na Balkanu koji teže podjelama i teritorijalnoj ekspanziji", rekao je kosovski premijer koji smatra kako Beograd zapravo strahuje od daljnjeg cijepanja Srbije pa to pokušava zaustaviti tutorstvom nad Republikom Srpskom i šireći ideju tzv. srpskog svijeta što je, kako kaže Kurti, zapravo projekt Velike Srbije.

'Ne prihvaćamo nikakve ucjene'

Kosovski premijer je rekao da njegova zemlja ne prihvaća nikakve ucjene iz Beograda pa tako ni one koje su vezane za uspostavu zajednice srpskih općina jer je to dio cjelovitog paketa koji podrazumijeva ukupnu normalizaciju odnosa između dvije države, a Beograd to uporno odbija.