Kujundžić: Djevojčica će iz Zadra biti prebačena u KBC Zagreb

Sedmogodišnja djevojčica, koja je u četvrtak ujutro teško ozlijeđena na Pagu, bit će zbog pogoršanog zdravstvenog stanja prebačena tijekom poslijepodneva sanitetskim vozilom na daljnje liječenje u Klinički bolnički centar Zagreb, potvrdio je Hini ministar zdravstva Milan Kujundžić

"Sedmogodišnja djevojčica najteže je ozlijeđena. Ima brojne ozljede glave i grudnog koša, tako da smo nju morali staviti na mehaničku ventilaciju. Ona je obrađivana do sada, no još uvijek nije stabilizirana. Kada se stabilizira, slijedi njezin transport prema Intenzivnoj jedinici za djecu na KBC-u Rebro", rekao je voditelj odjela za intenzivnu medicinu Edi Karuc.

"Djevojčica ima lakše tjelesne ozljede, uglavnom ima ogrebotine po licu i nagnječenje grudnog koša. Dječak je također stabilno, no na kontrolnim snimkama pojavilo mu se nešto zraka u grudnoj šupljini, što znači da vjerojatno ima povrijeđena pluća. To je minimalna količina, pa se tu ne mora sada ništa raditi, ali to pripada u teške tjelesne ozljede", kazao je Pavić.