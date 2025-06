Vučić uoči velikog studentskog prosvjeda: Očekujte nasilje!

Dodao je da u završnici skupa očekuje nasilje. "Po našoj procjeni, od 20:45 do 21:45 sati očekujte početak nasilja, ali spremni smo" poručio je Vučić.

"Ali bojim se da će to što je stiglo izvana neki morati opravdati. Srbija je veoma jaka, nije ovo šaka zobi da je svaka vrana pozoba. Dat ćemo sve od sebe da budemo suzdržani, država će biti sačuvana i obranjena, a siledžije privedene pravdi", istaknuo je Vučić.

Prosvjed "Vidimo se na Vidovdan", zakazan za subotu u 18 sati na Trgu Slavija u Beogradu, na koji je pozvao studentski pokret sa zahtjevom za raspisivanje prijevremenih izbora, iščekuje se uz brojne napetosti i optužbe vladajućih da je to protuzakonit skup čiji cilj je nasilje i protuustavno djelovanje.

Najavio knjigu, nije je objavio

Govoreći na više stranačkih skupova i u skoro svakodnevnim televizijskim obraćanjima, Vučić je prethodnih mjeseci poručivao da je "obojena revolucija pobijeđena", te da će o tome napisati knjigu upravo do Vidovdana, ali je sve ostalo samo na razini njegovih populističkih govora.

Studentski pokret je u međuvremenu istaknuo zahtjev za raspuštanje parlamenta i raspisivanje prijevremenih izbora i dao rok do 28. lipnja u 21 sat. No Vučić je u petak poručio da "ultimatum nije prihvaćen" i da "ne moraju čekati do 21 sat", za kad je najavljen službeni završetak prosvjeda.

Mnogo policije u centru Beograda

U središtu Beograda i sporednim ulicama vidljivo je pojačano raspoređivanje policijskih snaga, dok tabloidi i mediji naklonjeni Vučiću vode propagandni rat šireći narativ o namjerama prosvjednika za nasilje protiv ustavnog uređenja.

Paralelno s pripremama za studentski prosvjed, ispred Skupštine Srbije Vučićeve pristaše i skupina koja sebe naziva Studenti 2.0 i "studenti koji žele učiti" najavljuju književnu večer uz kulturno-umjetnički program.

Beogradski mediji javljaju da pristaše SNS-a autobusima pristižu u Beograd, a sudjelovanje na književnoj večeri ispred parlamenta najavio je i predsjednik Srpske napredne stranke i donedavni premijer, a sada Vučićev savjetnik za regionalna pitanja Miloš Vučević.