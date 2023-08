Kreće pogoršanje vremena, oglašen žuti alarm za Jadran i dio kontinenta

U unutrašnjosti Hrvatske danas se očekuje pretežno i djelomice sunčano no nestabilno, pa će uz prolazno više oblaka ponegdje biti pljuskova i grmljavine, osobito u prvom dijelu dana na istoku zemlje. Na Jadranu uglavnom vedro, a poslijepodne se iz unutrašnjosti poneki lokalni pljusak može premjestiti do obale. Vjetar na kopnu slab do umjeren sjeveroistočni. Na Jadranu slaba i umjerena bura, podno Velebita s jakim udarima, a sredinom dana će zapuhati sjeverozapadnjak, osobito prema otvorenom moru. Najviša dnevna temperatura zraka većinom od 28 do 33 °C, prognozira DHMZ

Gorski kotar i Lika

Pretežno sunčano, no ujutro po kotlinama magla. Od sredine dana izgledan je lokalno jači razvoj oblaka, a pokoji pljusak uglavnom u Lici. Vjetar većinom slab. Najniža jutarnja temperatura zraka od 14 do 19 °C. Najviša dnevna oko 29 °C.I

Istra

Pretežno vedro i sunčano, tijekom poslijepodneva ponegdje mala do umjerena naoblaka, u unutrašnjosti Istre moguć je lokalni porast naoblake te kratkotrajna kiša ili poneki pljusak. Prijepodne će puhati slaba do umjerena, mjestimice pojačana bura koja će zatim okrenuti na slab do umjeren, ponegdje pojačan sjeverozapadni vjetar. Krajem dana i u noći bura u postupnom jačanju. More će biti većinom malo, tek ponegdje do umjereno valovito. Najniža jutarnja temperatura zraka bit će između 20 i 25, u unutrašnjosti Istre između 17 i 21 °C. Najviša dnevna temperatura zraka bit će između 29 i 33 °C.