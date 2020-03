Kovač: Želim da u HDZ-u možemo normalno disati

Kandidat za predsjednika HDZ-a Miro Kovač poručio je u utorak kako želi da HDZ ponovno bude nepobjediv i da ljudi koji su u prvome redu državotvorne, domoljubne, demokršćanske i suverenističke orijentacije u njemu mogu normalno disati

'Govorim na skupovima stranke ono što treba HDZ napraviti da bi ponovno bio pobjednička stranka i da predvodnik hrvatske Vlade u smislu provođenja strukturnih reformi. Želim da postanemo neka vrsta jadranskog tigra po uzoru na baltičke tigrove, da počnemo mijenjati svoju ekonomiju i da imamo pravi ekonomski rast", istaknuo je Kovač u izjavi novinarima u Saboru.

"Hrvatska se kreće, no mora biti još brža, puno se brže kretati, a za to imamo dobre primjere u baltičkim zemljama. U Poljskoj je napravljen veliki iskorak na planu gospodarstva, provedene su strukturne reforme. To mora činiti i Hrvatska. Takav mora biti HDZ, a da bi bio takav, da bi Vlada bila takva, potreban je jak HDZ, koji omogućava članstvu da bude u kontaktu s vodstvom stranke, da postoje konzultacije i da ljudi koji su u prvom redu državotvorne, domoljubne, demokršćanske i suverenističke orijentacije mogu normalno disati u HDZ-u", rekao je.