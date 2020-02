Kovač poklopio Plenkovića: Pozivanje na Tuđmana podsjeća me na čovjeka koji je u kasnim godinama otkrio vjeru

Kandidat za predsjednika HDZ-a Miro Kovač u Saboru je komentirao jučerašnje neizglasavanje GUP-a, a osvrnuo se i na današnju izjavu Andreja Plenkovića u kojoj je objašnjavao zašto je donosio odluke o koalicijama te što zamjera svojim oponentima na unutarstranačkim izborima

'Danas je puno tenzija, a Plenković je u izjavi govorio o oponentima. Malo sam začuđen tim rječnikom, trebalo bi spustiti loptu na zemlju, a mi smo kolege na unutarstranačkim izborima. Plenković se odlučio opet kandidirati i smatram da je bolje da se uopće ne kandidira s obzirom na stanje u HDZ-u u zadnjih godinu dana. Nije u redu predbacivati da oponenti nisu konstruktivni, a to pozivanje na dr. Franju Tuđmana podsjeća me na čovjeka koji je u kasnim godinama života otkrio vjeru pa se sad na nju poziva. Možda je to grižnja savjesti, ja sam imao privilegije raditi u Tuđmanovom uredu, a Plenković je tada bio u Ministarstvu vanjskih poslova i bio je aktivan kritičar Tuđmanove politike', rekao je Miro Kovač i komentirao Plenkovićevo obrazloženje kako je odluke o koalicijama donosio u ime političke stabilnosti.

'Primijetio sam da je opet govorio 'ja sam odlučio' - u tome je stvar i tako više neće biti u upravljanju HDZ-om. On je otpustio ministre, raskinuo koaliciju bez da je to itko znao i naknadno je išao legitimirati odluku. To više neće biti moguće u HDZ-u nakon izbora. On je 2017. godine nakon odluke o raskidu koalicije s Mostom, na svoju ruku, prekršio Statut i trebao je skupiti hrabrosti i ići do kraja te tražiti legitimitet na prijevremenim parlamentarnim izborima, a uvjeren sam da bi HDZ glatko pobijedio', kaže Miro Kovač.