Plenković s protukandidatima u Dubravi: 'Od malih ugriza HDZ neće biti slabiji, samo će se osnažiti'

Predsjednik Vlade i HDZ-a Andrej Plenković u ponedjeljak je pozvao protukandidate na unutarstranačkim izborima da se nadmeću idejama koje su dobre za HDZ i državu, izrazivši uvjerenje da će svi pokazati političku kulturu i zrelost kako bi HDZ dobio plus u javnosti uoči parlamentarnih izbora.

"Uoči unutarstranačkih izbora važno je poslati poruku da u HDZ-u ima mjesta za sve, da je to demokratska stranka, da svi koji imaju ambiciju i žele pridonijeti HDZ-u to mogu i trebaju učiniti. Pozivam sve, pa i protukandidate, da to učinimo na način da od ovih unutarstranačkih izbora HDZ ima koristi - da se nadmećemo idejama koje su dobre za HDZ i Hrvatsku", rekao je Plenković na obilježavanju 30. obljetnice osnutka HDZ-a Dubrava.

Dubrava je simbol HDZ-a, ustvrdio je Plenković, jer je od tamo prvi predsjednik Franjo Tuđman krenuo u svoje brojne izborne pobjede.

Radimo za dobrobit Hrvatske i Zagreba

Poručio je da HDZ radi za dobrobit Hrvatske i za Zagreb te je istaknuo projekte poput rotora, financiranja gradskih autobusa i tramvajske infrastrukture te plan povezivanja zračne luke s Kvaternikovim trgom.

"Važno je da svi vi članovi i članice toga budete svjesni i da sve te projekte prezentirate našim sugrađanima", naglasio je.