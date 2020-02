Ilijaš o Plenkovićevoj ulozi oko GUP-a: HDZ pokazao da drži do principa

Predsjednik Kluba gradskih zastupnika HDZ-a u zagrebačkoj Gradskoj skupštini Kazimir Ilijaš izjavio je u utorak da su time što nisu podržali izmjene GUP-a jer Bandićevi zastupnici nisu podržali njihove amandmane pokazali da su demokratska stranka koja drži do principa, te da ostaju u koaliciji s Bandićem.

"Mi smo pokazali da smo demokratska stranka koja drži do principa i pokazali smo našu vjerodostojnost. No, to što nismo podržali GUP jer nisu podržani naši amandmani ne znači da dalje nećemo nastaviti suradnju u smislu boljeg života u Zagrebu", rekao je Ilijaš novinarima.

Rekao je da su HDZ-ovci i ovaj put pokazali svoj stav, kao i kad su bili protiv prijedloga o kompostani u Obreščici i reciklažnog dvorišta gdje se trebao usitnjavati građevinski otpad. Kaže da oporba, koja sada likuje, time izvodi performanse, a oni u HDZ-u djeluju i rade.