Kovač: Plenković nema nikakvih zasluga za to da Hrvatska bude predsjedavajuća u EU. To sam ja napravio kad sam bio ministar

Kandidat za predsjednika HDZ-a Miro Kovač u utorak je u Rijeci komentirajući rezultate anketa po kojima na izborima za predsjednika stranke uvjerljivo pobjeđuje Andrej Plenković, rekao da, kad bi bilo po anketama, Zoran Milanović ne bi bio predsjednik Republike

Na pitanje što će se dogoditi ako na unutarstranačkim izborima pobijedi Plenković, Kovač je rekao da o tome ne razmišlja, jer da će pobijediti on.

"Ja bih kao predsjednik Vlade i HDZ-a poštivao Ustav i surađivao s izabranim predsjednikom Republike, to se podrazumijeva", rekao je.

"Mi smo se kandidirali jer smo uvjereni da većina članstva želi promjene. One su nužne i bez njih nećemo moći biti pobjednička stanka na izborima za Sabor, a već smo dvaput izgubili izbore. Hrvatskoj je potreban jak HDZ koji, će kao predvodnik Vlade provoditi reforme", ponovio je Kovač.

"To me osobno zanima, želim da se Hrvatska počne mijenjati, da provodimo nužne strukturne reforme i da možemo poput baltičkih zemalja ili Poljske puno brže razvijati zemlju, promijeniti gospodarsku strukturu, promijeniti sustave zdravstva, obrazovanja, pravosuđa i reformirati državnu upravu To je glavni cilj naših kandidatura na ovim izborima", rekao je Kovač.