Kosor žestoko prozvala Milanovića: 'Pomaže Vladi, a obvezuje ga 1.122.859 glasova'

Predsjednik Zoran Milanović posljednjih tjedana ne reagira na niz političkih i javnih tema, a bivša premijerka Jadranka Kosor smatra da time propušta koristiti dio svojih ustavnih mogućnosti. Kao posebno važan primjer izdvaja slučaj ilegalno odloženog otpada u Gospiću, zbog kojeg je Milanović u kolovozu sazvao izvanrednu sjednicu Hrvatskog sabora

Na toj su sjednici sva četiri predsjednikova prijedloga zaključaka odbijena, dok je vladajuća većina usvojila vlastiti paket zaključaka, među ostalim o sanaciji, kontinuiranom nadzoru onečišćenja i izvještavanju Sabora o napretku. Milanović se potom, osim objave na društvenim mrežama kojom je podržao prosvjed građana, nije intenzivnije vraćao na tu temu. Kosor: 'Ima puno mehanizama' Jadranka Kosor smatra da je nakon odbijanja svih Milanovićevih prijedloga predsjednik trebao nastaviti politički djelovati. 'Nakon izvanredne sjednice Sabora koju je sazvao i činjenice da je vladajuća većina odbila apsolutno sve njegove prijedloge zaključaka, pa i to da predsjednik Vlade odmah primi predstavnike Udruga - relativizirali su tu njegovu zabrinutost i opravdano sazivanje sjednice Sabora - očekivala sam da će predsjednik koristiti svoje druge ustavne ovlasti i mogućnosti da bi dao važnosti toj temi', kazala je Kosor za Net.hr.

Po njezinu mišljenju, društvene mreže nisu jedini kanal putem kojeg predsjednik može reagirati. 'Mislim da se predsjednik države ne treba obraćati putem Facebooka jer ima puno drugih mehanizama - sazivanje presice, obraćanje javnosti kroz poslanicu kako bi naglasio činjenicu da se godinama nije činilo ništa po pitanju ilegalnog odlaganja i odlaganja opasnog otpada u Hrvatskoj. On je to koristio jednom ili dvaput i sada je isto tako bilo vrijeme za to', napominje. Kosor smatra da je postojao još jedan konkretan način na koji je Milanović mogao pokušati zadržati temu visoko na političkoj agendi. 'Predložiti Vladi sjednicu o toj temi, na kojoj bi on nazočio i govorio. To je ustavna mogućnost, to smo već imali u prošlosti.' 'Puno jače od sve opozicije zajedno' Kosor upozorava da predsjednička funkcija, prema njezinu viđenju, nosi političku težinu koja nadilazi klasičnu oporbenu ulogu. Svojom šutnjom o gorućim i neugodnim pitanjima, ističe bivša predsjednica Vlade, Milanović zapravo - pomaže Vladi. 'Puno jače od sve opozicije zajedno odjekne u javnosti kada reagira predsjednik, koji nije opozicija, koji nije šef opozicije i koji, to je ključno, jedini ima ogroman i najveći legitimitet jer je biran neposredno. Njega beskrajno obvezuje 1.122.859 glasova koje je dobio na izborima u drugom krugu. To su građani i građanke koji su izravno njemu dali povjerenje da ih štiti i da štiti Ustav', naglašava Kosor.