Politički potres preko Atlantika: Kanada želi postati pridružena članica EU-a

Eskalirajući trgovinski rat Kanade sa Sjedinjenim Državama potaknuo je zemlju da potraži druge trgovinske partnere.

Kanadsko veleposlanstvo u Bruxellesu i glasnogovornik Europske komisije nisu odgovorili na zasebne zahtjeve da komentiraju ove tvrdnje.

Europska unija , koja u prošlosti nije bila fleksibilna po pitanju članstva, otvorena je prema ideji da Kanadi omogući status pridruženog članstva, prenose novine pozivajući se na anonimne dužnosnike Europske unije i Kanade.

Odnosi između Ottawe i Washingtona naglo su se pogoršali zbog trgovinskih i drugih nesuglasica od povratka Donalda Trumpa u Bijelu kuću prošle godine. Trgovinski prijepor doveo je do uvođenja carina na desetke milijardi dolara prekogranične trgovine.

Granica EU bi se praktički pomaknula

Kanada i EU raspravljaju o načinima koji bi omogućili kanadskim proizvodima, uslugama i radnicima uključenima u strateške nabavne lance poput energije, umetne inteligencije, obrane i ključnih minerala da se slobodno kreću, čime bi se granica Europske unije praktički pomaknula, prenosi Wall Street Journal.

Kanada i Europska unija također razgovaraju o postavljanju podvodnih kablova, izgradnji zajedničkih informativnih centara, infrastrukture za pohranu podataka u oblaku i novih satelitskih mreža, kao i o infrastrukturi za dopremu kanadske energije u EU, prenose novine.

Carney je u više navrata razgovarao s nekoliko EU čelnika, posebice s francuskim predsjednikom Emmanuelom Macronom, o mogućnosti da se omogući da Kanađani žive i rade u Europskoj uniji bez posjedovanja vize.

Macron se sastaje s Carneyem

No njegov ured odvojeno je potvrdio da će se francuski predsjednik sastati s Carneyjem 20. rujna na francuskom teritoriju Sveti Petar i Mikelon, skupini otoka pokraj kanadske atlantske obale.

Sastanak će biti prvi službeni posjet kanadskog premijera otočju te "simbolizira snagu odnosa koja ujedinjuje dvije zemlje", navela je Elizejska palača.

Bilo kakav projekt kojim se učvršćuju odnosi Kanade i EU-a vjerojatno će se suočiti s izazovima, osobito kad se uzmu u obzir dosadašnja nastojanja da se provedu trgovinski sporazumi.

Više od jednog desetljeća otkad je trgovinski sporazum dogovoren i devet godina otkad je privremeno stupio na snagu, nekoliko zemalja EU-a i dalje ga nije ratificiralo.