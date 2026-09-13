CARNEY IMA PLAN

Politički potres preko Atlantika: Kanada želi postati pridružena članica EU-a

M.Č./Hina

13.09.2026 u 20:28

Friedrich Merz, Giorgia Meloni, Antonio Costa, Mark Carney, Keir Starmer, Donald Trump, Emmanuel Macron
Friedrich Merz, Giorgia Meloni, Antonio Costa, Mark Carney, Keir Starmer, Donald Trump, Emmanuel Macron Izvor: EPA / Autor: THIBAULT CAMUS / POOL
Bionic
Reading
Dodajte tportal.hr u omiljene izvore
Dodajte tportal.hr u omiljene izvore

Kanadski premijer Mark Carney želi bliži odnos s Europskom unijom te proučava postoji li mogućnost da njegova zemlja postane "pridružena članica" tog bloka, izvijestio je u nedjelju Wall Street Journal

Europska unija, koja u prošlosti nije bila fleksibilna po pitanju članstva, otvorena je prema ideji da Kanadi omogući status pridruženog članstva, prenose novine pozivajući se na anonimne dužnosnike Europske unije i Kanade.

Kanadsko veleposlanstvo u Bruxellesu i glasnogovornik Europske komisije nisu odgovorili na zasebne zahtjeve da komentiraju ove tvrdnje.

Eskalirajući trgovinski rat Kanade sa Sjedinjenim Državama potaknuo je zemlju da potraži druge trgovinske partnere.

vezane vijesti

Odnosi između Ottawe i Washingtona naglo su se pogoršali zbog trgovinskih i drugih nesuglasica od povratka Donalda Trumpa u Bijelu kuću prošle godine. Trgovinski prijepor doveo je do uvođenja carina na desetke milijardi dolara prekogranične trgovine.

Granica EU bi se praktički pomaknula

Kanada i EU raspravljaju o načinima koji bi omogućili kanadskim proizvodima, uslugama i radnicima uključenima u strateške nabavne lance poput energije, umetne inteligencije, obrane i ključnih minerala da se slobodno kreću, čime bi se granica Europske unije praktički pomaknula, prenosi Wall Street Journal.

Kanada i Europska unija također razgovaraju o postavljanju podvodnih kablova, izgradnji zajedničkih informativnih centara, infrastrukture za pohranu podataka u oblaku i novih satelitskih mreža, kao i o infrastrukturi za dopremu kanadske energije u EU, prenose novine.

Carney je u više navrata razgovarao s nekoliko EU čelnika, posebice s francuskim predsjednikom Emmanuelom Macronom, o mogućnosti da se omogući da Kanađani žive i rade u Europskoj uniji bez posjedovanja vize.

Macron se sastaje s Carneyem

No njegov ured odvojeno je potvrdio da će se francuski predsjednik sastati s Carneyjem 20. rujna na francuskom teritoriju Sveti Petar i Mikelon, skupini otoka pokraj kanadske atlantske obale.

Sastanak će biti prvi službeni posjet kanadskog premijera otočju te "simbolizira snagu odnosa koja ujedinjuje dvije zemlje", navela je Elizejska palača.

Bilo kakav projekt kojim se učvršćuju odnosi Kanade i EU-a vjerojatno će se suočiti s izazovima, osobito kad se uzmu u obzir dosadašnja nastojanja da se provedu trgovinski sporazumi.

Više od jednog desetljeća otkad je trgovinski sporazum dogovoren i devet godina otkad je privremeno stupio na snagu, nekoliko zemalja EU-a i dalje ga nije ratificiralo.

vezane vijesti

preporučujemo

Pratite nas na društvenim mrežama

Najbitnije od bitnog

Newsletter tportala donosi tjedni pregled najbitnijih vijesti

tportal
kod vinkovaca

kod vinkovaca

Smeće iz Italije završilo u Otoku: Istovaraju se nezakonite pošiljke plastike i tekstila
izmjene poslovnika

izmjene poslovnika

Saborski zastupnici žele kraće rasprave i ukidanje replika unutar kluba
vatra na otoku

vatra na otoku

Požar na Braču: Jedna osoba je životno ugrožena. Brodovima je evakuirano skoro 700 ljudi

najpopularnije

Još vijesti