HALMED: 'Potrošnja na lijekove protiv raka porasla za 10,3 posto'

Prema Izvješću o potrošnji lijekova, koje je HALMED objavio na mrežnim stranicama, ukupna potrošnja lijekova, mjerena u definiranoj dnevnoj dozi na tisuću stanovnika, iznosila je dnevno 1.737,93, što je povećanje od 6,05 posto u odnosu na godinu ranije, odnosno 1.942.565.263 eura, što predstavlja povećanje od 10,34 posto u odnosu na 2024. godinu.

Ta su povećanja, navodi HALMED, u skladu s prosječnim godišnjim porastom potrošnje u razdoblju od 2021. do 2025. godine.

Najveću potrošnju prema toj mjeri imale su skupine lijekova koji djeluju na kardiovaskularni sustav, zatim oni s učinkom na probavni sustav i mijenu tvari te lijekovi koji djeluju na živčani sustav, u poretku koji se ponavlja već nekoliko godina.