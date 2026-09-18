HALMED: 'Potrošnja na lijekove protiv raka porasla za 10,3 posto'

Agencija za lijekove i medicinske proizvode (HALMED) objavila je u petak da je ukupna financijska potrošnja na lijekove u Hrvatskoj u 2025. iznosila gotovo 1,94 milijarde eura, što je porast od 10,34 posto u odnosu na 2024. godinu, uz najveći izdatak za lijek protiv raka pembrolizumab.
Prema Izvješću o potrošnji lijekova, koje je HALMED objavio na mrežnim stranicama, ukupna potrošnja lijekova, mjerena u definiranoj dnevnoj dozi na tisuću stanovnika, iznosila je dnevno 1.737,93, što je povećanje od 6,05 posto u odnosu na godinu ranije, odnosno 1.942.565.263 eura, što predstavlja povećanje od 10,34 posto u odnosu na 2024. godinu.
Ta su povećanja, navodi HALMED, u skladu s prosječnim godišnjim porastom potrošnje u razdoblju od 2021. do 2025. godine.
Najveću potrošnju prema toj mjeri imale su skupine lijekova koji djeluju na kardiovaskularni sustav, zatim oni s učinkom na probavni sustav i mijenu tvari te lijekovi koji djeluju na živčani sustav, u poretku koji se ponavlja već nekoliko godina.
Najviše se trošio kolekalciferol
Lijek s najvećom potrošnjom bio je kolekalciferol, odnosno vitamin D, a slijede ga atorvastatin, pantoprazol, rosuvastatin, acetilsalicilna kiselina i diazepam, isti redoslijed kao i 2024. godine.
Prema financijskoj potrošnji, najviše se trošilo na lijekove za liječenje zloćudnih bolesti i imunomodulatore, zatim na lijekove s učinkom na probavni sustav i mijenu tvari te one koji djeluju na živčani sustav.
Najveću financijsku potrošnju imao je pembrolizumab, monoklonsko protutijelo koje se koristi u liječenju raka, u iznosu od 110,8 milijuna eura, a slijede ga daratumumab i enzalutamid.
Iz HALMED-a ističu da čak 13 od prvih 25 lijekova prema financijskoj potrošnji pripada skupini monoklonskih protutijela ili inhibitora protein kinaza, odnosno takozvanim novim, pametnim i skupim lijekovima.