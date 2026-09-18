Pobuna na predstavljanju Hajdukovog nogometnog kampa: 'Ovo je velika sramota grada i vlasti'

Nogometni klub Hajduk trebao bi dobiti novi nogometni kamp u Splitu. No, do prvih terena moglo bi proći i nekoliko godina

Nakon što je Vlada na sjednici donijela dugo očekivanu odluku o osnivanju prava građenja u korist Grada Splita, stvari se napokon mogu pokrenuti s mrtve točke. Kako je istaknuto, novi nogometni kamp Hajduka izgradit će se na zemljištu u Stobreču koje se prostire na 71,973 četvorna metra i čija se vrijednost procjenjuje na 8,7 milijuna eura. Gradonačelnik Splita, Tomislav Šuta, kako izvještava Slobodna Dalmacija, na konferenciji za novinare dao je pregled sljedećih koraka.

'Vlada Republike Hrvatske na jučerašnjoj sjednici donijela odluku o dodjeli prava građenja Gradu Splitu za izgradnju kampa Hajduka na lokaciji koja se nalazi iza nas. U sklopu te lokacije predviđeno je da i ovi ovdje tereni, na kojima je konferencija za medije, također budu povezani s budućim kampom Hajduka', rekao je na samom početku Šuta. Dodao je kako bi se na tom području trebala izgraditi akademija i pet nogometnih terena. 'Sljedeći korak koji se od Grada i Vlade RH treba dogoditi jest donošenje uredbe o izradi urbanističkog projekta. To se očekuje tijekom jeseni ove godine. Taj dokument usvaja Vlada RH kako bi se prostornoplanski sve skupa izdefiniralo. Nakon toga će Grad Split izraditi urbanistički projekt na temelju kojeg će se steći uvjeti za daljnju realizaciju i izgradnju. Sve je to u odnosu na novi Zakon o prostornom planiranju koji je donesen', rekao je Šuta.

Pogled iz zraka na golf terene u Stobreču gdje će se graditi novi kamp Hajduka Izvor: Pixsell / Autor: Zvonimir Barisin/PIXSELL







+8 Pogled iz zraka na golf terene u Stobreču gdje će se graditi novi kamp Hajduka Izvor: Pixsell / Autor: Zvonimir Barisin/PIXSELL

Istaknuo je kako bi za dvije do tri godine na tom zemljištu već trebali biti bageri i vidljivi prvi tereni, piše Slobodna Dalmacija. Problem je što su na zemljištu na kojem bi se trebao graditi nogometni kamp, trenutno, golf tereni. 'U tom dijelu ugovori su istekli i to je u nadležnosti Državnog odvjetništva. Grad Split također želi pronaći alternativnu lokaciju za rješavanje golfa. Predmetna lokacija ne sadržava uvjete za realizaciju golfa u pravom smislu, ali Grad Split i Vlada RH ne bježe od toga da se riješi lokacija za golf', istaknuo je Šuta.