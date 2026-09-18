Tomo Medved: 'Da nije bilo HVO-a, ne bi bilo ni BiH'

Potpredsjednik Vlade i ministar Tomo Medved rekao je u Posušju prigodom dodjele zahvalnica 31 postrojbi da je Hrvatsko vijeće obrane imalo presudnu ulogu opstanku Hrvata i BiH, te da je HVO dao važan doprinos u operacijama hrvatskih snaga za oslobađanje Hrvatske

Zahvalnice su dodijeljene za 29 domobranskih pukovnija i dvije bojne HVO-a za vrijeme obilježavanja 32. obljetnice Udruge dragovoljaca i veterana HVO-a Herceg-Bosne. Dodijeljene su kao zahvala za sudjelovanje u sastavu hrvatskih snaga u operacijama koje su bile i od vitalnog značaja za teritorijalnu cjelovitost Republike Hrvatske, te opstojnosti Hrvata i Bosne i Hercegovine. "Da nije bilo Hrvatskog vijeća obrane, ne bi bilo današnje Bosne i Hercegovine ovakve kako ona danas egzistira. I to je činjenica", rekao je Medved na svečanosti.

'Nema stabilne BiH bez stvarne ravnopravnosti Hrvata' Istaknuo je kako je obilježavanje obljetnice prilika govoriti i o pravu hrvatskog naroda na jednakopravnost i sigurnost u Bosni i Hercegovini. Pritom je dodao da njihova jednakopravnost mora biti temeljno pravo i ocijenio da "nema stabilne i pravedne Bosne i Hercegovine bez pune ustavne i stvarne ravnopravnosti Hrvata kao konstitutivnog naroda u Bosni i Hercegovini“.