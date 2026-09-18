Macron poslao ozbiljno upozorenje: Priroda ruske agresije se mijenja

Dodao je da smatra kako se ' priroda ruske agresije mijenja ', prenosi Sky News .

'Posljednjih se tjedana prijetnja, osobito ruska hibridna prijetnja, s kojom su suočeni Europljani i Francuska, intenzivirala', rekao je Macron .

Nakon sastanka s čelnicima francuskih političkih stranaka u Parizu rekao je da je i sama Francuska bila meta ruskih hibridnih aktivnosti te najavio odgovor.

Što Macron vidi kao novu prijetnju?

Francuski predsjednik kao primjere je naveo više incidenata koji, prema njegovu tumačenju, pokazuju kako se sigurnosni rizici šire izvan bojišta u Ukrajini. Među njima su napad dronom na vlak između Poljske i Ukrajine, upadi bespilotnih letjelica u zračni prostor susjednih zemalja te pokušaj napada dronom na zračnu luku u Leipzigu.

Njemačka je ranije ovog mjeseca službeno optužila Rusiju da stoji iza pokušaja napada na zračnu luku u Leipzigu, nakon što su ondje u kolovozu pronađena dva drona s eksplozivom. Berlin je taj događaj označio kao ruski 'hibridni napad'.

Nekoliko dana poslije, ruski dron pogodio je željezničku infrastrukturu u Ukrajini u blizini granice s Poljskom, što je dodatno pojačalo zabrinutost zbog mogućeg prelijevanja rata prema teritoriju NATO-a.

Francuska priprema odgovor

Macron je nakon sastanka poručio da Pariz neće ignorirati nove sigurnosne izazove. Francuski ministar unutarnjih poslova Laurent Nunez objavio je da će država mobilizirati relevantne službe i lokalne aktere kako bi bili spremni odgovoriti na nove prijetnje.

Macronovo upozorenje dolazi u trenutku kada i druge europske države javno govore o pojačanim ruskim hibridnim aktivnostima, uključujući sabotaže, dronove, kibernetičke napade i operacije usmjerene na infrastrukturu. Europske vlade sve češće takve incidente promatraju kao dio šireg pritiska Moskve, a ne kao izolirane događaje.