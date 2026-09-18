Vlasnik bunara u kojem je nađen PFAS: 'Ta voda teče ispod silosa, pa ide u Liku'

Mate Štimac, vlasnik jednog od dva bunara u kojima su pronađeni PFAS spojevi tvrdi da podzemni tokovi prolaze ispod odlagališta Rakitovac, ali i PPK Velebit gdje je ilegalno odloženo 37.000 tona otpada, a zatim preko njegova bunara otječu prema rijekama Novčici i Lici

HZJZ je u uzorcima vode iz dva bunara nizvodno i nedaleko od mjesta gdje je ilegalno odloženo 37.000 tona otpada, pronašao PFAS spojeve, odnosno "vječne kemikalije". U jednom je uzorku vrijednost zbroja PFAS-ova iznosila 0,3018 µg/L, što je iznad maksimalno dopuštene koncentracije od 0,1 µg/L, dok je u drugom iznosila 0,0265 µg/L te je bila ispod dopuštene vrijednosti. "Bunar je bio presušio do kraja. Danas sam došao, malo prije vas, kad ono vidim da je voda tu. Te podzemne vode valjda idu tamo ispod silosa i ispod smetlišta Rakitovac. Morat ćemo zvati opet da ispitaju vodu i vide kakva je. Oni su rekli da su u toj vodi pronađene neke čestice", rekao je za 24sata Mate Štimac, korisnik jednog od bunara u kojima su nađeni PFAS spojevi.

Podzemna rijeka Taj se bunar nalazi u naselju Lipe, na otprilike 800 metara zračne linije od PPK Velebit gdje se nalazi zakopani otpad. Štimac kaže da su još u osamdesetima stručnjaci iz Zagreba trasirali podzemne tokove i utvrdili da postoji "podzemna rijeka", koja teče ispod odlagališta otpada na Rakitovcu, ali i ispod silosa s otpadom. "Međutim, tu je veći problem ovaj bunar kada padaju velike kiše, on ovdje istječe. Ti potoci idu ispod odlagališta Rakitovac i ispod odlagališta silos. I to se sve slijeva ovdje u ovu suvaju, tako mi to zovemo, a to se ulijeva u Novčicu, Novčica u Liku i tako dalje. I sad, ako je ta voda onečišćena, to je cijeli lanac onečišćene vode", zaključio je Štimac.

Ilegalno odlagalište otpada u Gospiću Izvor: Pixsell / Autor: Zvonimir Barisin/PIXSELL







+39 Ilegalno odlagalište otpada u Gospiću Izvor: Pixsell / Autor: Zvonimir Barisin/PIXSELL