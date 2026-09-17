Širi se stravična snimka iz Slovenije: Policajci ugušili mladog čovjeka u psihozi

Kada mu je policajac kazao da će mu staviti lisice, 37-godišnjaka je obuzela panika te je pokušao pobjeći.

‘Po njegovu licu, mimici i riječima moglo se zaključiti da je bio u teškom stanju i da nije znao što radi. To je bila posljedica zlouporabe opojnih sredstava, psihoze i shizofrenije ’, rekao je njegov brat Adel Đutović.

Snimku ne objavljujemo jer je uznemirujuća. O cijeloj priči piše portal 24ur.

Policija je intervenirala jer je Đutović na terasi jednog lokala razbacao stolce i bez povoda udario nizozemskog turista. Na snimci se vidi da je isprva slušao naredbe policajaca.

Šestorica policajaca ovih se dana pred sudom izjašnjavaju o krivnji zbog optužbi da su tijekom intervencije 8. prosinca 2024. prekoračili ovlasti pri uporabi sredstava prisile . Jednog se tereti za prouzročenje smrti iz nehaja , a petoricu za nepružanje pomoći.

‘Umrijet ću, molim vas’

Dok se opirao, dvojica policajaca srušila su ga na tlo. Jedan ga je potom dulje od minute držao za vrat, dok je Đutović upozoravao da ne može disati. Policajac je primijenio toliku silu da je i sam komentirao kako je ozlijedio mišić.

‘To nije bilo sredstvo prisile ni stručni zahvat koji odgovara propisanoj tehnici. To je bilo gušenje. Čuje se kako krklja’, rekao je Adel.

Na snimci se čuje kako Đutović govori: ‘Umrijet ću, molim vas, ne mogu disati.’

Muškarac s lisicama na rukama potom gotovo četiri minute nepomično leži licem okrenut prema tlu, dok ga policajci naizmjenično pritišću koljenima. Nakon dvije minute bez reakcije jedan ga je upitao kako se preziva, a tek minutu poslije pokušao mu je provjeriti puls.

Nisu ga ni pokušali oživjeti

Jedan od policajaca naposljetku je posumnjao da nešto nije u redu: ‘Mrtav je...? *** Umro je... Pa gdje su, čovječe!’ Unatoč tome, nitko nije započeo s oživljavanjem.

‘Da su u tom trenutku pravilno postupili, Armin je danas mogao biti živ’, smatra njegov brat. Đutović je tri dana poslije preminuo u bolnici.

Policijsko povjerenstvo isprva nije utvrdilo veće nepravilnosti. Deset mjeseci poslije Direktorat za policiju i druge sigurnosne poslove zaključio je da su policajci primijenili nezakonitu, nestručnu i nerazmjernu silu, uključujući zahvat gušenja, te da nisu odmah pružili prvu pomoć.

Nakon tih nalaza protiv šestorice je pokrenut kazneni postupak. Trojica su već izašla pred suca i zanijekala krivnju, dok bi policajac osumnjičen za prouzročenje smrti iz nehaja obranu trebao iznijeti sljedećeg petka. Svi su i dalje zaposleni u policiji.

Žaberl: Nedvojbeno je riječ o stručnoj pogrešci

Snimku je komentirao i Miroslav Žaberl, nekadašnji čelnik Direktorata za policiju pri slovenskom Ministarstvu unutarnjih poslova.

‘Čini se da se osoba opirala, premda nije jasno o kakvom je otporu ili mogućem napadu bila riječ. Policajac je zatim primijenio zahvat gušenja i držao ga dok osoba nije prestala disati, što bi značilo da je prekoračio ovlasti’, rekao je Žaberl.

Dodao je da je nedvojbeno riječ o stručnoj pogrešci te naglasio da je pružanje prve pomoći osnovna dužnost policajca nakon uporabe sredstava prisile.

Obrana jednog od optuženih traži da se snimka izdvoji iz dokaznog materijala jer navodno nije bio obaviješten o snimanju. Međutim, na njoj se jasno čuje kako policajac govori: ‘Postupak se snima radi sigurnosti, naše i vaše.’