Konačno edukacija o seksualnom nasilju, zasad u 31 srednjoj školi

Prosječno se godišnje u Hrvatskoj prijavi od 560 do 1000 djela protiv spolne slobode, spolnog zlostavljanja i iskorištavanja djeteta. Kako bi se podigla svijest o tom problemu, Ženska soba razvila je edukacijski program o seksualnom nasilju za učenike srednjih škola koji će se do kraja veljače ove godine implementirati u 31 srednjoj školi, a zatim se planira uvesti u kurikulum

Riječ je o šest preventivnih radionica u trajanju od 45 minuta namijenjenih učenicima i učenicama od prvog do trećeg razreda srednje škole. U svakom razredu naglašena je jedna tema, pa će učenici u prvom razredu učiti o seksualnom nasilju i seksualnom nasilju u obitelji, u drugom o elektroničkom seksualnom nasilju i zaštiti od elektroničkog seksualnog nasilja, a u trećem o seksualnom nasilju u mladenačkim vezama te prepoznavanju i zaštiti od seksualnog nasilja u mladenačkim vezama, objasnila je za tportal koordinatorica Ženske sobe Maja Mamula.

'U ovoj fazi provode ga profesori i profesorice te stručni suradnici i suradnice koji su završili našu edukaciju o provedbi projekta. U budućnosti je zamišljeno da ga na temelju priručnika i svih dostupnih materijala mogu provoditi svi profesori i profesorice te stručni suradnici i suradnice koji to žele', ističe te dodaje kako je jedna od ideja da Ženska soba nastavi kontinuirano educirati sve one koji žele provoditi 'Seksualno nasilje - edukacijski i prevencijski program' (SNEP) kako bi njegova primjena bila što kvalitetnija.

'Osnovni problem je to što je tema seksualnog nasilja uvijek izvan fokusa i što se rijetko tko želi baviti njome zbog niza razloga - od same problematike te nedostataka potrebnih znanja i vještina do velike količine predrasuda i stigme koja se veže uz seksualno nasilje', objašnjava.