Komentatori tportala secirali su prvu godinu Milanovićeva mandata: S jedne strane reže granu na kojoj sjedi, s druge bere simpatije. Okidač je bio Janaf, a korona kikseve amortizira mu - supruga

Zoran Milanović sutra će napuniti točno godinu dana na Pantovčaku. Otkako je 18. veljače prošle godine preuzeo dužnost predsjednika Republike, mirovao nije - bilo da se suprotstavio Vladi oko ustavnosti mjera protiv koronavirusa, bilo da je uzeo na zub čak i institucije poput USKOK-a, bilo da je otvorio niz neobičnih ratova u medijima i na društvenim mrežama. Prvu petinu njegova predsjedničkog mandata za tportal analiziraju komentatori tportala, politolozi Boško Picula i Višeslav Raos

Prva godina Zorana Milanovića na Pantovčaku zbilja će biti zapamćena po predsjednikovom karakteru, a to je obećanje koje je ostvario, smatra politolog Boško Picula u analizi za tportal. No, dodaje, pitanje je kako su taj 'karakter' doživjeli oni koji jesu, ali i oni koji nisu glasali za njega.

'Prekretnica je svakako bio trenutak izbijanja afere vezane uz Janaf i privođenje Dragana Kovačevića, kada se doznalo da je i Zoran Milanović bio među gostima tog kluba u Slovenskoj. Taj događaj odredio je njegovo ponašanje u javnom prostoru, bio je okidač za žestoke nastupe i demonstraciju borbenog karaktera koji je zaista došao do izražaja. Zašto je to tako, samo predsjednik zna', kaže Picula za tportal.

Prvu godinu predsjedničkog petogodišnjeg mandata on dijeli na dva, vremenski gotovo podjednaka dijela. Prvu polovicu obilježilo je izbijanje epidemije koronavirusa i Milanovićevo iznimno sinkronizirano djelovanje s Vladom, uz konstruktivne prijedloge kada se tumačilo okolnosti donošenja epidemijskih mjera. To je, smatra politolog, bio trenutak u kojem je predsjednik dao svoj politički maksimum.

'Ulazio je u verbalne obračune s gotovo svim akterima na javnoj sceni, tko god ga je spomenuo. Od premijera Plenkovića - za kojega se ionako predstavljalo da će mu biti 'najdraži neprijatelj' jer suparništvo njih dvojice galvanizira okruženje i jednoga i drugoga - do zadnjeg obračuna s udrugom B.a.B.e., kada je zaista prešao apsolutno sve granice. On voli koristiti latinske uzrečice, što je i specifično i simpatično, ali često ni sam nije u skladu s onom ad rem, non ad hominem. Dakle na meti mu se nalaze ljudi, a ne ponašanja. Takvim pristupom Milanovićeve poruke gube na snazi čak i kada je u pravu', dodaje Picula.