Zoran Milanović udario i po Vedrani Rudan, nazvao je 'polupismenim, vulgarnim piskaralom'

Predsjednik Zoran Milanović nastavio je svoj kažnjenički pohod protiv svih koji mu se usude proturječiti. Ovog puta meta mu je bila Vedrana Rudan

'Milanović je jedan u nizu potpuno nekvalificiranih osoba koje se bave poslom s kojim nemaju veze, divljak koji nije za Hrvatsku učinio ništa', kazala je Rudan, dodavši da je gubljenje vremena bilo što mu govoriti jer je potkapacitiran i intelektualno nevin. Kazala je i da svako Milanovićevo dizanje ne vrijedi ni pet para, a kamoli jedan dolar, i smatra da bi bio spas kad se on uopće ne bi dizao iz kreveta, nego da ostane u njemu i hrče tamo do kraja mandata.

'Taj čudak i taj mačo divljak nam zaista ne treba. Ja nisam razočarana u Milanovića, nego u narod koji ga je izabrao. Ako Hrvatskoj treba takav karakter, eto joj ga', smatra Rudan.

Milanović joj naravno nije ostao dužan. Na Facebooku je napisao s neskrivenom dozom sarkazma da je Vedrana Rudan polupismeno, vulgarno piskaralo koje ga do sada nije napadala i to ga je tištalo.

'Protiv fašističko-boljševičkog terora u javnom prostoru! No pasaran! Za slobodu govora, normalnosti i zdravog razuma', dodao je predsjednik i potom podsjetio da je on, Zoran Milanović, bio predsjednik stranke i Vlade koja je Hrvatskoj dala, u to vrijeme, jedan od tri najavangardnija zakona o registriranom partnerstvu; Vlade koja je vratila građanima opljačkane rate kredita; Vlade koja je pružala aktivnu podršku manjinama i stvarno slabijima.