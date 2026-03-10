Koliko je ljudi poginulo u američko-izraelskom ratu protiv Irana?

U izraelskim napadima u Libanonu poginulo je najmanje 486 ljudi, prema podacima libanonskog ministarstva zdravstva.

U Iranu je , prema izvješćima državnih medija, poginulo najmanje 1270 ljudi , uključujući 40 ljudi koji su poginuli u ponedjeljak u izraelskom napadu na stambenu četvrt u Teheranu. Nije jasno uključuje li ukupni broj poginulih i vojne gubitke Islamske revolucionarne garde. Iranska vojska priopćila je da je najmanje 104 ljudi poginulo nakon što je američka podmornica prošli tjedan potopila iranski ratni brod u blizini obale Šri Lanke. Ti smrtni slučajevi nisu uključeni u brojku koju je izni o Crveni polumjesec.

Reuters donosi broj poginulih u ratu prema izvješćima država od 10. ožujka, više od tjedan dana nakon početka sukoba. Reuters podatke nije provjerio iz neovisnih izvora.

U Iraku je poginulo najmanje 15 ljudi, prema podacima iračke policije i zdravstvenih dužnosnika. Jedan zapovjednik Islamskog otpora u Iraku, krovne skupine naoružanih frakcija koje podupire Iran, ubijen je u zračnom napadu na njegovo vozilo 5. ožujka, rekli su policijski izvori za Reuters.

Izraelska vojska objavila je da su dvojica vojnika poginula u južnom Libanonu, što su prve žrtve u njezinim redovima otkako su neprijateljstva s Hezbolahom nastavljena prošli tjedan nakon što je ta skupina napala Izrael u znak potpore Iranu. U iranskom raketnom napadu na Beit Šemeš u blizini Jeruzalema 1. ožujka poginulo je jedanaest civila, navodi izraelska hitna služba Magen David Adom.

U operacijama protiv Irana poginulo je sedam pripadnika američke vojske, priopćila je američka vojska.

Sirija, Kuvajt, UAE...

U Siriji je poginulo četvero ljudi kada je iranski projektil 28. veljače pogodio zgradu u južnom sirijskom gradu Svejdi, javila je državna novinska agencija SANA.

U iranskim napadima na Ujedinjene Arapske Emirate poginulo je šestero ljudi, prema podacima ministarstva obrane UAE-a.

U Saudijskoj Arabiji dvoje ljudi poginulo je kada je projektil pao na stambenu lokaciju u gradu Al-Hardžu, jugoistočno od glavnog grada Rijada, gdje se nalazi Zračna baza princ Sultan.

Dvoje ljudi poginulo je u dva odvojena iranska napada u Bahreinu, od kojih je posljednji pogodio stambenu zgradu u glavnom gradu Manami, navodi ministarstvo unutarnjih poslova.

U iranskim napadima na Kuvajt poginulo je dvoje ljudi, uključujući dijete, prema podacima kuvajtskog ministarstva zdravstva. Dva službenika ministarstva unutarnjih poslova i dva vojnika također su poginula na dužnosti, priopćila je vojska.

U Omanu je poginuo čovjek nakon što je projektil pogodio tanker za prijevoz naftnih derivata MKD VYOM, koji plovi pod zastavom Maršalovih Otoka, u blizini obale Muskata.