British Airways obustavlja letove prema Dubaiju, Dohi i Tel Avivu

Istodobno će British Airways nastaviti obustavljati redovne linije prema nekoliko ključnih odredišta na Bliskom istoku. Letovi prema Amanu, Bahreinu, Dohi, Dubaiju i Tel Avivu otkazani su najmanje do kraja mjeseca, dok će linija prema Abu Dhabiju ostati obustavljena barem do kraja godine.

Kompanija je objavila da će nakon 12. ožujka obustaviti svakodnevne tzv. spasilačke letove iz Muscata, koji su uvedeni kako bi pomogli putnicima pogođenima poremećajima u zračnom prometu. Razlog je, navode, smanjena potražnja.

U kompaniji objašnjavaju da je odluka donesena zbog velike nesigurnosti u regiji i nestabilnosti zračnog prostora, koja je posljednjih tjedana ozbiljno poremetila globalni zračni promet.

Sukob povezan s Iranom doveo je do zatvaranja ili privremenih prekida rada nekih od najvećih bliskoistočnih zračnih čvorišta, uključujući Dubai, Dohu i Abu Dhabi. Zbog toga su deseci tisuća putnika ostali blokirani, a brojne zrakoplovne kompanije bile su prisiljene otkazivati ili preusmjeravati letove.

Unatoč tome, pojedine kompanije postupno obnavljaju operacije. Emirates, najveća zrakoplovna tvrtka u Zaljevu, počela je ponovno uvoditi veći broj letova iz svoje baze u Dubaiju. Taj je aerodrom ranije bio meta iranskog napada, a promet je nakratko bio obustavljen i zbog prijetnji napadima dronovima.

British Airways poručuje da pomno prati razvoj situacije te da je u stalnom kontaktu s putnicima čiji su letovi pogođeni promjenama. Kompanija navodi da putnicima nastoji ponuditi alternativne opcije putovanja ili izmjene rezervacija dok se stanje u regiji ne stabilizira.