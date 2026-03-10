NAPETOSTI NA BLISKOM ISTOKU

British Airways obustavlja letove prema Dubaiju, Dohi i Tel Avivu

L. Š.

10.03.2026 u 17:00

British Airways
British Airways Izvor: EPA / Autor: ANDY RAIN
Bionic
Reading

Zrakoplovna kompanija British Airways obustavit će dio svojih letova prema Bliskom istoku zbog pogoršane sigurnosne situacije i nestabilnosti zračnog prostora u regiji, povezane s ratnim sukobom koji se vodi oko Irana

Kompanija je objavila da će nakon 12. ožujka obustaviti svakodnevne tzv. spasilačke letove iz Muscata, koji su uvedeni kako bi pomogli putnicima pogođenima poremećajima u zračnom prometu. Razlog je, navode, smanjena potražnja.

Istodobno će British Airways nastaviti obustavljati redovne linije prema nekoliko ključnih odredišta na Bliskom istoku. Letovi prema Amanu, Bahreinu, Dohi, Dubaiju i Tel Avivu otkazani su najmanje do kraja mjeseca, dok će linija prema Abu Dhabiju ostati obustavljena barem do kraja godine.

vezane vijesti

U kompaniji objašnjavaju da je odluka donesena zbog velike nesigurnosti u regiji i nestabilnosti zračnog prostora, koja je posljednjih tjedana ozbiljno poremetila globalni zračni promet.

Sukob povezan s Iranom doveo je do zatvaranja ili privremenih prekida rada nekih od najvećih bliskoistočnih zračnih čvorišta, uključujući Dubai, Dohu i Abu Dhabi. Zbog toga su deseci tisuća putnika ostali blokirani, a brojne zrakoplovne kompanije bile su prisiljene otkazivati ili preusmjeravati letove.

Unatoč tome, pojedine kompanije postupno obnavljaju operacije. Emirates, najveća zrakoplovna tvrtka u Zaljevu, počela je ponovno uvoditi veći broj letova iz svoje baze u Dubaiju. Taj je aerodrom ranije bio meta iranskog napada, a promet je nakratko bio obustavljen i zbog prijetnji napadima dronovima.

British Airways poručuje da pomno prati razvoj situacije te da je u stalnom kontaktu s putnicima čiji su letovi pogođeni promjenama. Kompanija navodi da putnicima nastoji ponuditi alternativne opcije putovanja ili izmjene rezervacija dok se stanje u regiji ne stabilizira.

vezane vijesti

preporučujemo

Pratite nas na društvenim mrežama

Najbitnije od bitnog

Newsletter tportala donosi tjedni pregled najbitnijih vijesti

tportal
DRAMATIČaN POTEZ

DRAMATIČaN POTEZ

Opasna misija u srcu Irana: Čeka se zeleno svjetlo za elitne postrojbe
NOVI UDARI DILJEM BLISKOG ISTOKA

NOVI UDARI DILJEM BLISKOG ISTOKA

Iran uputio znakovitu poruku Trumpu, Hegseth za danas najavio najjače udare: Bejrut pod paljbom
spas za moskvu

spas za moskvu

Kriza oko Irana donijela je Putinu ono što mu je očajnički trebalo

najpopularnije

Još vijesti