Kolar o propustima u pravosuđu: Radite ono što je u tom trenutku najprioritetnije

Komentirala je i izjave ministra pravosuđa Damira Habijana , koji je pokrenuo stegovni postupak protiv dvije sutkinje Općinskog suda u Šibeniku. Kazala je kako je ‘to njegovo pravo’ te da će o svemu odlučivati Državno sudbeno vijeće, dok će kolegice podržavati ‘da na tom putu ne prolaze kroz to same’.

‘Dobro je da smo svi počeli razgovarati i otvorili se u medijskom prostoru, da pričamo o svemu što je potencijalno bio problem i što je problem i na čemu možemo raditi’, rekla je.

Kolar se u središnjem Dnevniku HRT-a osvrnula na slučaj ubojstva maturanta u Drnišu i pitanje odgovornosti hrvatskog pravosuđa, pritom istaknuvši kako ‘nema jednog krivca, nema jedne institucije i nema jednog odgovora’.

‘U razgovoru među sobom gledamo koje su to stvari koje mi možemo napraviti drugačije i što je to u čemu mi moramo biti bolji da bi bilo učinkoviti, sigurni i vratili to povjerenje javnosti’, kazala je.

Nezakazivanje ročišta

Govoreći o činjenici da dvije i pol godine nije sazvano nijedno ročište za Kristijana Aleksića, iako je već bio odslužio kaznu za ubojstvo, Kolar je naglasila kako ‘ne može razgovarati o tom konkretnom predmetu’, da ‘nije vidjela nalaz inspekcije’ te da ‘nije pozvana da to komentira’.

‘U referadama kao što su kaznene, prekršajne i obiteljske svakodnevno se radi na velikom broju hitnih pregleda i često se dogodi da bi trebali u jednom trenutku riješiti po pet ili deset hitnih predmeta. Radite ono što je u tom trenutku najprioritetnije. Jesu li to pritvorski predmeti ili predmeti u kojem trebate štiti djetetov život, zdravlje ili nekakvu neposrednu ugroženost, u tom trenutku ne možete raditi na nekom drugom predmetu u kojem se nešto loše može dogoditi, ali svejedno preuzimate odgovornost za tu prioritetnost koju vi odredite’, pojasnila je.

Prema dostupnim informacijama, Aleksićev predmet sud nije tretirao kao hitan slučaj.

Sudski postupci ‘objektivno predugi’

Govoreći o tome imaju li suci na prekršajnim sudovima pristup informacijama o kaznenim djelima osoba koje se nalaze u postupcima, Kolar je navela kako je zamjenik predsjednika Općinskog suda u Zadru još u veljači 2024. godine od Ministarstva pravosuđa zatražio da se sucima u prekršajnim predmetima omogući uvid u kaznenu evidenciju.

‘Da im se odobri u prekršajnim postupcima uvid u kaznenu evidenciju upravo zato da bi suci koji rade u prekršajnim predmetima mogli imati sve okolnosti slučaja koje im trebaju biti poznate na umu’, rekla je.

‘Ne vjeruje da bi netko išao s takvim zahtjevom prema Ministarstvu da time raspolaže’, zaključila je.

Na pitanje zašto sudski postupci u Hrvatskoj traju toliko dugo, Kolar je rekla kako bi odgovor već odavno bio pronađen da je jednostavan.

‘Da je odgovor na to jednostavan ja vjerujem da kroz cijeli ovaj dugi niz godina bi već svi mi skupa našli odgovor i ti postupci bi onda trajali kraće’, kazala je, dodajući kako su suci ‘svjesni svoje odgovornosti’ te da su postupci ‘objektivno predugi’.

‘Trudimo se da se skrate. Najčešće je to prevelik broj predmeta po samom sucu’, ustvrdila je.

Istaknula je i mogućnost korištenja ‘instituta delegacije predmeta’, koji je u nadležnosti Vrhovnog suda i omogućuje prebacivanje dijela predmeta na manje opterećene sudove.

‘Mi mislimo da bi bilo dobro razmisliti o tome da se taj institut češće koristi’, poručila je.

Govoreći o mogućem uvođenju doživotne kazne zatvora u Hrvatskoj, Kolar je rekla kako ‘što se tiče udruge sudaca, mi nismo protiv’.