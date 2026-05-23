kolinda kolar

'Suci ne bi smjeli guglati da bi saznali tko je opasan: Sutkinje iz Šibenika primaju prijetnje smrću'

I.J.

23.05.2026 u 20:20

Policija odvodi Kristijana Aleksića na saslušanje u DORH
Policija odvodi Kristijana Aleksića na saslušanje u DORH Izvor: Cropix / Autor: Niksa Stipanicev
Bionic
Reading

Nakon tragedije u Drnišu i sve glasnijih optužbi da je sustav zakazao, u RTL-u Danas gostovala je dopredsjednica Hrvatske udruge sudaca Kolinda Kolar, koja je govorila o propustima pravosuđa, pritisku na suce i mogućim promjenama sustava.

Kazala je kako su suci posljednjih dana duboko potreseni tragedijom te upozorila da problem nije moguće svesti na jednog krivca ili jednu pogrešku.

„Problem je sustavni, od naše međusobne komunikacije, razmjene informacija pa do preopterećenosti sudaca. Možda bi svi zajedno trebali sjesti i razgovarati kako konkretno učiniti da sustav bude učinkovitiji, ali i sigurniji“, rekla je Kolar za RTL Danas.

vezane vijesti

Podsjetimo, nakon slučaja u Drnišu ministar pravosuđa Damir Habijan najavio je izmjene zakona, stroži nadzor nad počiniteljima teških kaznenih djela, a spomenuo je i mogućnost uvođenja doživotnog zatvora.

Posebnu pozornost izazvala je odgovornost dviju sutkinja Općinskog suda u Šibeniku protiv kojih je pokrenut stegovni postupak. Kolar je rekla kako im Udruga sudaca pruža podršku te upozorila da su nakon tragedije počele dobivati ozbiljne prijetnje smrću.

Kolinda Kolar za RTL
Kolinda Kolar za RTL Izvor: Screenshot / Autor: RTL

„Znamo da se to moglo dogoditi bilo kome od nas, posebno onima koji rade obiteljske ili kaznene predmete. To je ogroman teret odgovornosti“, poručila je.

Naglasila je kako suci rade pod velikim pritiskom i svakodnevno odlučuju koji su predmeti najhitniji.

Policija odvodi Kristijana Aleksića na saslušanje u DORH
  • Policija odvodi Kristijana Aleksića na saslušanje u DORH
  • Policija odvodi Kristijana Aleksića na saslušanje u DORH
  • Policija odvodi Kristijana Aleksića na saslušanje u DORH
  • Policija odvodi Kristijana Aleksića na saslušanje u DORH
  • Policija odvodi Kristijana Aleksića na saslušanje u DORH
    +11
Kristijan Aleksić Izvor: Cropix / Autor: Niksa Stipanicev

„Kada kažemo da smo preopterećeni, to nije fraza. U obiteljskim predmetima svaki dan dolazite svjesni da ne možete stići sve što je hitno. Dogodi se situacija da morate hitno izdvojiti dijete iz obitelji jer je životno ugroženo i tada ostavljate sve drugo“, objasnila je.

Govoreći o problemima sustava, upozorila je i na nedostatak razmjene podataka između institucija. Navela je kako suci u prekršajnim postupcima često nemaju uvid u kaznenu evidenciju osoba o kojima odlučuju.

„Suci bi to trebali znati službenim putem, a ne tako da guglaju ili da im netko nešto kaže“, rekla je Kolar.

Osvrnula se i na rasprave o kaznenoj politici u Hrvatskoj te istaknula da su kazne posljednjih godina postale znatno strože.

Prazan Drniš danas na posljednjem ispraćaju ubijenog mladića Luke Milovca
  • Prazan Drniš danas na posljednjem ispraćaju ubijenog mladića Luke Milovca
  • Prazan Drniš danas na posljednjem ispraćaju ubijenog mladića Luke Milovca
  • Prazan Drniš danas na posljednjem ispraćaju ubijenog mladića Luke Milovca
  • Prazan Drniš danas na posljednjem ispraćaju ubijenog mladića Luke Milovca
  • Prazan Drniš danas na posljednjem ispraćaju ubijenog mladića Luke Milovca
    +19
Prazan Drniš danas na posljednjem ispraćaju ubijenog mladića Luke Milovca Izvor: Pixsell / Autor: Dusko Jaramaz/PIXSELL

„Ako gledamo samo zadnjih šest mjeseci, izrečene su dvije kazne zatvora od 50 godina. Nije da suci nisu prepoznali to kao alat“, rekla je.

Dodala je ipak kako slučaj Luke Milovca otvara puno šire pitanje nadzora nad nasilnim počiniteljima koji su već bili osuđivani i koji se nalaze ili će tek izaći iz zatvora.

„Mi smo svjesni svoje odgovornosti i napravit ćemo sve što možemo da pomognemo da se ovakve tragedije više ne događaju“, poručila je dopredsjednica Hrvatske udruge sudaca.

vezane vijesti

preporučujemo

Pratite nas na društvenim mrežama

Najbitnije od bitnog

Newsletter tportala donosi tjedni pregled najbitnijih vijesti

tportal
kaos na ulicama

kaos na ulicama

VIDEO U Beogradu sukob prosvjednika i policije: Više uhićenih, oglasili se Vučić i Dačić
obratio se prosvjednicima

obratio se prosvjednicima

Vučić se hitno oglasio nakon kaosa u Beogradu: 'Blokaderi moraju shvatiti jednu stvar'
tijekom koncerta

tijekom koncerta

FOTO Zaštitari intervenirali na svečanosti Hrvatske vojske: Muškarac utrčao na pozornicu i prekinuo program

najpopularnije

Još vijesti