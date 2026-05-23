'Suci ne bi smjeli guglati da bi saznali tko je opasan: Sutkinje iz Šibenika primaju prijetnje smrću'

Nakon tragedije u Drnišu i sve glasnijih optužbi da je sustav zakazao, u RTL-u Danas gostovala je dopredsjednica Hrvatske udruge sudaca Kolinda Kolar, koja je govorila o propustima pravosuđa, pritisku na suce i mogućim promjenama sustava.

Kazala je kako su suci posljednjih dana duboko potreseni tragedijom te upozorila da problem nije moguće svesti na jednog krivca ili jednu pogrešku. „Problem je sustavni, od naše međusobne komunikacije, razmjene informacija pa do preopterećenosti sudaca. Možda bi svi zajedno trebali sjesti i razgovarati kako konkretno učiniti da sustav bude učinkovitiji, ali i sigurniji“, rekla je Kolar za RTL Danas.

Podsjetimo, nakon slučaja u Drnišu ministar pravosuđa Damir Habijan najavio je izmjene zakona, stroži nadzor nad počiniteljima teških kaznenih djela, a spomenuo je i mogućnost uvođenja doživotnog zatvora. Posebnu pozornost izazvala je odgovornost dviju sutkinja Općinskog suda u Šibeniku protiv kojih je pokrenut stegovni postupak. Kolar je rekla kako im Udruga sudaca pruža podršku te upozorila da su nakon tragedije počele dobivati ozbiljne prijetnje smrću.

„Znamo da se to moglo dogoditi bilo kome od nas, posebno onima koji rade obiteljske ili kaznene predmete. To je ogroman teret odgovornosti“, poručila je. Naglasila je kako suci rade pod velikim pritiskom i svakodnevno odlučuju koji su predmeti najhitniji.

Kristijan Aleksić Izvor: Cropix / Autor: Niksa Stipanicev







+11 Kristijan Aleksić Izvor: Cropix / Autor: Niksa Stipanicev

„Kada kažemo da smo preopterećeni, to nije fraza. U obiteljskim predmetima svaki dan dolazite svjesni da ne možete stići sve što je hitno. Dogodi se situacija da morate hitno izdvojiti dijete iz obitelji jer je životno ugroženo i tada ostavljate sve drugo“, objasnila je. Govoreći o problemima sustava, upozorila je i na nedostatak razmjene podataka između institucija. Navela je kako suci u prekršajnim postupcima često nemaju uvid u kaznenu evidenciju osoba o kojima odlučuju. „Suci bi to trebali znati službenim putem, a ne tako da guglaju ili da im netko nešto kaže“, rekla je Kolar. Osvrnula se i na rasprave o kaznenoj politici u Hrvatskoj te istaknula da su kazne posljednjih godina postale znatno strože.

Prazan Drniš danas na posljednjem ispraćaju ubijenog mladića Luke Milovca Izvor: Pixsell / Autor: Dusko Jaramaz/PIXSELL







+19 Prazan Drniš danas na posljednjem ispraćaju ubijenog mladića Luke Milovca Izvor: Pixsell / Autor: Dusko Jaramaz/PIXSELL