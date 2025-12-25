Trump žestoko napao poznatog voditelja: Treba ga odmah uspavati

Na Badnjak, dok se emitirala repriza Colbertove emisije prvotno objavljena 8. prosinca, američki predsjednik je na svojoj društvenoj platformi Truth Social napisao da bi CBS, televizijska mreža koja prenosi Colbertovu emisiju, voditelja "trebala ODMAH 'uspavati'", dodajući da bi to bila "humanitarna stvar za učiniti".

Colberta, čija je emisija često među najgledanijima, Trump je nazvao "jadnom katastrofom bez talenta ili bilo čega drugog potrebnog za uspjeh u šoubiznisu".

Trump je rekao da je voditelj, otkako je CBS najavio otkazivanje njegove emisije, postao još gori.

CBS je u srpnju najavio da će emisija "The Late Show with Stephen Colbert" biti otkazana u svibnju 2026.

Mreža je navela financijske razloge kao povod za odluku, no mnogi stručnjaci su izrazili sumnje da je to učinila iz obzira prema Trumpu jer je Colbert jedan od njegovih najoštrijih kritičara.

Trump je u svojoj objavi rekao da je Colbert "zapravo postao gori kao i njegova nepostojeća gledanost. Stephen se nadahnjuje mržnjom i bijesom. Već je otpisan!"

Kasnonoćne talk show emisije često ismijavaju Trumpa. Otkako je Trump izabran za predsjednika, smatra ih se popularnim formatom za suprotstavljanje njegovom desničarskom populizmu, piše dpa.