Amerikanac nasmrt izbo četiri osobe ispred svoje kuće: Bio je psihički nestabilan

Tridesetdvogodišnji Amerikanac napao je nekoliko osoba nožem ispred svoje kuće u saveznoj državi Washington. Uspaničeni susjedi nazvali su policiju, koja je već bila na putu da mu uruči sudski nalog o zabrani prilaska.

Napadač je do dolaska policije izbo nekoliko osoba od kojih su tri umrle odmah, a četvrta u bolnici. Na kraju ga je ustrijelio zamjenik šerifa okruga Pierce, piše ABC News.