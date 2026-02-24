masovno ubojstvo

Amerikanac nasmrt izbo četiri osobe ispred svoje kuće: Bio je psihički nestabilan

M.Da.

24.02.2026 u 23:54

Ilustrativna fotografija
Ilustrativna fotografija Izvor: Profimedia / Autor: Bethany Sewald / Alamy / Alamy / Profimedia
Bionic
Reading

Rastrojeni 32-godišnji Amerikanac izbo je nekoliko ljudi ispred svoje kuće. Četvero je preminulo, a on je ustrijeljen. Ispostavilo se da je u tom trenutku kršio zabranu prilaska majci

Tridesetdvogodišnji Amerikanac napao je nekoliko osoba nožem ispred svoje kuće u saveznoj državi Washington. Uspaničeni susjedi nazvali su policiju, koja je već bila na putu da mu uruči sudski nalog o zabrani prilaska.

Napadač je do dolaska policije izbo nekoliko osoba od kojih su tri umrle odmah, a četvrta u bolnici. Na kraju ga je ustrijelio zamjenik šerifa okruga Pierce, piše ABC News.

vezane vijesti

Sudski dokumenti otkrivaju kako su na toj adresi u Wauni živjeli 52-godišnja žena i 32-godišnji muškarac, odnosno majka i sin. Njemu je sud prošlog svibnja naložio da se iseli te da ne prilazi majci godinu dana. Navodno je psihički bolestan, a mjere opreza su donesene, jer je majci prijetio da joj je "grob već iskopan". 

Majka je još prije šest godina tražila zaštitu, jer je on nožem prijetio svojoj sestri. U najnovijem zahtjevu je navela da je uništavao stvari po kući, da joj je nestala mačka te da se ponašao rastrojeno. Sud mu je zabranio posjedovanje oružja te ga poslao na psihijatrijsko liječenje. 

vezane vijesti

preporučujemo

Pratite nas na društvenim mrežama

Najbitnije od bitnog

Newsletter tportala donosi tjedni pregled najbitnijih vijesti

tportal
posjet kijevu

posjet kijevu

Ukrajinci odlikovali Andreja Plenkovića: Dobio je najveću moguću počast
ovog četvrtka

ovog četvrtka

Iran spreman na sve kako bi izbjegao američki napad: Novi sastanak u Ženevi
predsjednik pod pritiskom

predsjednik pod pritiskom

Od mesije do parije: Rat ga je uzdigao, skandali ga pritišću, dolazi li kraj ere Zelenskog?

najpopularnije

Još vijesti