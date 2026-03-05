izvješće

Kina predstavila glavne razvojne ciljeve za razdoblje 2026.–2030.

05.03.2026 u 09:12

Kina je u četvrtak predstavila glavne razvojne ciljeve za razdoblje od 2026. do 2030., nakon što je izvješće o radu vlade podneseno najvišem zakonodavnom tijelu zemlje na razmatranje

Tijekom sljedećih pet godina Kina očekuje da će rast bruto domaćeg proizvoda zadržati u odgovarajućem rasponu, a godišnje stope rasta određivat se u skladu sa stvarnim okolnostima, navedeno je u izvješću.

Time će se postaviti čvrsti temelji za ostvarenje cilja da se do 2035. udvostruči kineski BDP po stanovniku iz 2020. godine, čime bi Kina dosegla razinu umjereno razvijene države, stoji u izvješću.

Radi poticanja razvoja vođenog inovacijama i zelenom tranzicijom, Kina predviđa prosječno godišnje povećanje nacionalnih izdvajanja za istraživanje i razvoj od najmanje 7 posto te ukupno smanjenje emisije ugljikova dioksida po jedinici BDP-a za 17 posto u razdoblju od 2026. do 2030. godine.

U izvješću je također predloženo povećanje udjela dodane vrijednosti temeljnih industrija digitalnog gospodarstva na 12,5 posto BDP-a te produljenje očekivanog životnog vijeka stanovništva na 80 godina.

