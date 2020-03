Kina povukla akreditacije novinarima vodećih američkih listova

Kina je rano u srijedu najavila planove o izbacivanju američkih novinara listova The New York Timesa, The Wall Street Journala i Washington Posta, produbljujući time sukob Washingtona i Pekinga

Ovaj potez Kine posljednji je u nizu mjera koje su dovele do eskalacije u odnosima dviju supersila glede njihovih medijskih aktivnosti. Američki novinari koji rade u tri publikacije čije akreditacije ističu s krajem godine trebaju ih vratiti u roku od deset dana, objavilo je kinesko ministarstvo vanjskih poslova na svojoj stranici.