Kim Jong Un: 'Vojno bratstvo s Rusijom će neprestano napredovati'

Kim je to rekao tijekom govora na svečanosti polaganja kamena temeljca za spomenik sjevernokorejskim vojnicima koji su se borili uz Rusiju u Kurskoj regiji, javila je KCNA.

'Godine vojnog bratstva, u kojima je osigurano jamstvo za dugoročni razvoj bilateralnog prijateljstva po cijenu dragocjene krvi, napredovat će neprestano. Izazovi 'dominacije i tiranije' ne mogu ometati veze dviju zemalja', poručio je Kim.

Sjevernokorejski vođa nazočio je događaju koji predstavlja najnovije javno odavanje počasti vojnicima te zemlje koji su se borili u Rusiji kako bi odbili upad ukrajinskih snaga, navodi Reuters.