Japanski portal Shukan Gendai piše kako je vrhovni vođa u vegetativnom stanju nakon operacije srca kojoj je podvrgnut ranije ovoga mjeseca

Američki tabloidi objavili su kako je sjevernokorejski predsjednik Kim Jong-un preminuo nakon operacije srca, no te informacije nitko nije potvrdio, javlja Večernji list.

O zdravstvenom stanju sjevernokorejskog vođe prvi je pisao New York Times, a američki tabloidi poput TMZ-a i New York Posta otišli su korak dalje pa tvrde da je Kim Jong-un preminuo. No, službene potvrde o njegovom zdravstvenom stanju zasad nema.