Kijev se pohvalio brojkama koje ne idu u prilog Kremlju: Nova taktika daje iznimne rezultate

Ukrajinske bespilotne letjelice pogodile su više od 800.000 potvrđenih ruskih vojnih ciljeva od početka 2026. godine, a u Kijevu tvrde da su pritom ruskim snagama nanijele oko 167.000 gubitaka u ljudstvu

Ukrajinski ministar obrane Mihajlo Fedorov objavio je na Telegramu da ukrajinske obrambene snage nastavljaju sustavno slabiti ruske vojne kapacitete napadima na logističke pravce i druge ključne vojne objekte iza prve crte bojišta. 'Danas dronovi sudjeluju u više od 90 posto svih pogođenih neprijateljskih ciljeva', poručio je Fedorov. Prema podacima koje je iznio ukrajinski ministar, među pogođenim ciljevima nalaze se ruski vojnici, sustavi protuzračne obrane, topništvo, višecijevni raketni sustavi, bespilotne letjelice, kopnene robotske platforme, vojna vozila, zapovjedna mjesta, skladišta streljiva te sustavi za elektroničko ratovanje, piše United24media.

Fedorov tvrdi da je svibanj bio najuspješniji mjesec za ukrajinske postrojbe koje upravljaju dronovima. Tijekom tog mjeseca navodno je pogođeno više od 181.000 potvrđenih ciljeva, dok je više od 31.500 ruskih vojnika ubijeno ili teško ranjeno. Sustav nagrađivanja za uspješne napade Ministar je posebno istaknuo sustav poticaja pod nazivom 'e-Bodovi', prema kojem vojne postrojbe dobivaju digitalne bodove za svaki potvrđeni pogodak. Pripadnici vojske te bodove mogu zamijeniti za novu opremu putem platforme Brave1 Market, uključujući bespilotne letjelice, kopnene robotske sustave, sredstva za elektroničko ratovanje i različite komponente potrebne na bojištu.