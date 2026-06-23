Kijev se pohvalio brojkama koje ne idu u prilog Kremlju: Nova taktika daje iznimne rezultate

Ukrajinske bespilotne letjelice pogodile su više od 800.000 potvrđenih ruskih vojnih ciljeva od početka 2026. godine, a u Kijevu tvrde da su pritom ruskim snagama nanijele oko 167.000 gubitaka u ljudstvu
Ukrajinski ministar obrane Mihajlo Fedorov objavio je na Telegramu da ukrajinske obrambene snage nastavljaju sustavno slabiti ruske vojne kapacitete napadima na logističke pravce i druge ključne vojne objekte iza prve crte bojišta.
'Danas dronovi sudjeluju u više od 90 posto svih pogođenih neprijateljskih ciljeva', poručio je Fedorov.
Prema podacima koje je iznio ukrajinski ministar, među pogođenim ciljevima nalaze se ruski vojnici, sustavi protuzračne obrane, topništvo, višecijevni raketni sustavi, bespilotne letjelice, kopnene robotske platforme, vojna vozila, zapovjedna mjesta, skladišta streljiva te sustavi za elektroničko ratovanje, piše United24media.
Fedorov tvrdi da je svibanj bio najuspješniji mjesec za ukrajinske postrojbe koje upravljaju dronovima. Tijekom tog mjeseca navodno je pogođeno više od 181.000 potvrđenih ciljeva, dok je više od 31.500 ruskih vojnika ubijeno ili teško ranjeno.
Sustav nagrađivanja za uspješne napade
Ministar je posebno istaknuo sustav poticaja pod nazivom 'e-Bodovi', prema kojem vojne postrojbe dobivaju digitalne bodove za svaki potvrđeni pogodak.
Pripadnici vojske te bodove mogu zamijeniti za novu opremu putem platforme Brave1 Market, uključujući bespilotne letjelice, kopnene robotske sustave, sredstva za elektroničko ratovanje i različite komponente potrebne na bojištu.
'Zahvaljujući sustavu e-Points možemo pratiti koje tehnologije i koje postrojbe postižu najbolje rezultate te brzo proširiti njihovu primjenu na ostatak vojske', rekao je Fedorov.
Dodao je da će ukrajinske snage, prema uputama predsjednika Volodimira Zelenskog, nastaviti iscrpljivati Rusiju istodobno 'u zraku, na kopnu i na gospodarskom planu'.
Ruski gubici i dalje veliki
Objava ukrajinskog ministra dolazi u trenutku kada Kijev i dalje izvještava o velikim ruskim gubicima na bojištu.
Prema ukrajinskim podacima, od 1. do 22. lipnja 2026. Rusija je svakodnevno gubila više od tisuću vojnika, što predstavlja najduži takav niz još od ožujka 2025. godine.
Osim ljudstva, Ukrajinci tvrde da Rusija trpi i značajne materijalne gubitke. Vojni portal ArmyInform objavio je 9. lipnja procjenu prema kojoj su ruske snage u samo 24 sata izgubile vojnu opremu vrijednu oko 331 milijun dolara.
Među izgubljenom opremom navode se tenkovi, oklopna vozila, topnički sustavi, sredstva protuzračne obrane, dronovi i vojna transportna vozila. Istodobno je ukrajinski Glavni stožer procijenio da je Rusija u tom razdoblju izgubila još 1440 vojnika.