U ukrajinskom napadu na tvornicu ruske raketne elektronike ubijeno petero ljudi

"Tvornica proizvodi elektroniku koja se koristi u ruskim projektilima, posebice za taktički raketni sustav Iskander", stoji u objavi na Telegramu.

Ukrajinski glavni stožer priopćio je da je koristio krstareće rakete lansirane iz zraka kako bi pogodio objekt, koji je opisao kao "kritičnu komponentu" u ruskoj obrambenoj proizvodnji.

Napad na grad Voronjež, udaljen manje od 200 kilometara od ukrajinske granice , posljednji je napad na rusku obrambenu industriju izveden raketama dugog dometa.

Regionalni guverner Voronježa, Aleksandr Gusev, opisao je glavnu metu napada kao "industrijsko poduzeće na lijevoj obali rijeke Voronjež u glavnom gradu pokrajine".

"Danas smo pretrpjeli izuzetno velike gubitke. Petero ljudi je poginulo, a nekoliko desetaka zatražilo je liječničku pomoć. Većina je poslana kući nakon liječenja", objavio je Gusev na Telegramu.

Gusev je dodao da je oštećeno deset stambenih zgrada i šest privatnih kuća. Ranije je guverner rekao da je ruska protuzračna obrana uništila nekoliko projektila iznad grada.

Robert Brovdi, zapovjednik ukrajinskih bespilotnih snaga, rekao je da su njegove jedinice sudjelovale u operaciji zajedno s drugim snagama.

Posljednjih mjeseci Kijev je pogodio nekoliko ruskih vojnih proizvodnih pogona, posebice proizvođača projektila.

Unatoč sve većim mogućnostima Kijeva, ruski zračni napadi još uvijek imaju daleko veći domet u Ukrajini. Glavni ukrajinski proizvođač dronova, tvrtka General Cherry, priznala je da je jedna od njezinih tvornica pogođena.