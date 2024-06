Kijev odbio Putinov prijedlog za prekid vatre, Zelenski: To je ultimatum

"Ta poruka je ultimatum i ne razlikuje se od ranijih poruka", rekao je Zelenski.

"On neće stati", rekao je Zelenski, dodajući da Putin ima ekspanzionističke namjere kao i njemački nacistički diktator Adolf Hitler prije izbijanja Drugog svjetskog rata.

"To je jednako kao što je radio i Hitler... Zato ne bismo smjeli vjerovati tim porukama", dodao je Zelenski.

Ukrajinsko ministarstvo vanjskih poslova ocijenilo je da su Putinove riječi "manipulativne" i da "imaju za cilj obmanuti međunarodnu zajednicu i potkopati diplomatske napore da se postigne pravedan mir".

"Apsurdno je da se Putin, koji je planirao, pripremio i izvršio, zajedno sa svojim suučesnicima, najveću oružanu agresiju u Europi od Drugog svjetskog rata, predstavlja kao mirotvorac", dodalo je ministarstvo.

Savjetnik ukrajinskog predsjednika Mihailo Podoljak rekao je za Reuters da "nije moguć kompromis" između Putinovih riječi i ukrajinskih uvjeta za okončanje rata koji je pokrenula Rusija.

"On nudi Ukrajini da prizna poraz. On nudi Ukrajini da se legalno odrekne teritorija u korist Rusije. On nudi Ukrajini da se odrekne svojeg geopolitičkog suvereniteta", rekao je Podoljak putem Zooma.

Putinov prijedlog odbacili i zapadni saveznici Kijeva

Ruski predsjednik Vladimir Putin "nije u poziciji" postavljati uvjete Ukrajini za okončanje rata, rekao je u petak američki ministar obrane Lloyd Austin, hvaleći ukrajinske vojne uspjehe u ratu s Rusijom.

"On nikako nije u poziciji diktirati Ukrajini što oni trebaju učiniti da bi nastupio mir", rekao je Austin novinarima u sjedištu NATO-a u Bruxellesu.

Glavni tajnik NATO-a Jens Stoltenbeg ocijenio je Putinov prijedlog "apsurdnim".

"Ne trebaju se ukrajinske snage povlačiti s ukrajinskog teritorija, nego ruske. Taj prijedlog zapravo znači da bi Rusija trebala imati pravo okupirati još više ukrajinskog teritorija. To nije mirovni prijedlog, nego prijedlog za još više agresije i okupacije", rekao je Stoltenberg.

Putin je rekao da "buduća egzistencija Ukrajine" ovisi o povlačenju njezinih snaga, neutralnom statusu i početku pregovora s Rusijom te upozorio da će se ukrajinska vojna situacija pogoršati ako odbije ponudu.

Uoči mirovne konferencije u Švicarskoj na koju Rusija nije pozvana, Putin je iznio niz uvjeta koji su u potpunoj suprotnosti s uvjetima koje postavlja Ukrajina.

"Uvjeti su vrlo jednostavni", rekao je Putin, tražeći potpuno povlačenje ukrajinskih snaga sa cijelog teritorija Donjecka, Luganska, Hersona i Zaporižja na istoku i jugu Ukrajine.

"Čim u Kijevu izjave da su spremni na takvu odluku i započnu stvarno povlačenje svojih snaga iz ovih regija, i također službeno objave da odustaju od svojih planova za ulazak u NATO, s naše strane, odmah, doslovno iste minute slijedi zapovijed za prekid vatre i početak pregovora", rekao je ruski predsjednik.

"Ponavljam, učinit ćemo to odmah. Naravno, istodobno ćemo jamčiti neometano i sigurno povlačenje ukrajinskih postrojbi i formacija."

"Danas iznosimo još jedan konkretan, stvaran mirovni prijedlog. Ako u Kijevu i zapadnim prijestolnicama odbiju kao i prije, tada je, u konačnici, nastavak krvoprolića njihova stvar, njihova politička i moralna odgovornost", rekao je Putin.

"Ponavljam, naše principijelno stajalište je sljedeće: neutralan, nesvrstan status za Ukrajinu slobodnu od nuklearnog oružja, njezina demilitarizacija i denacifikacija."

Putin je rekao da uvjeti za okončanje rata moraju biti regulirani međunarodnim ugovorima.

"Naravno, to također podrazumijeva ukidanje svih zapadnih sankcija Rusiji. Vjerujem da Rusija nudi opciju koja će omogućiti da zaista prestane rat u Ukrajini", rekao je Putin.

Ukrajina i zapadni saveznici odbijaju takve ponude od samog početka sukoba, smatrajući ih lažnim izgovorom za imperijalistički rat za teritorij. Ukrajina tvrdi da bi je demilitarizacija ili buduća neutralnost izložili novim ruskim napadima.