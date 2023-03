Skroman i popularan: Tko je 'turski Gandhi' koji će se suprotstaviti moćnom Erdoganu

Šest opozicijskih stranaka u ponedjeljak navečer imenovalo je Kemala Kilicdaroglua svojim kandidatom za predsjedničke izbore na kojima će se sučeliti s višegodišnjim vladarom Turske Recepom Tayyipom Erdoganom. Ovaj šef glavne opozicijske stranke već je desetljećima u turskoj politici, no još uvijek nije postigao rezultat kojim bi s vlasti srušio Erdoganov AKP

Kilicdaroglu je rođen 1948. u anadolskom selu Ballice u Tunceliju i odrastao je u siromašnoj obitelji sa sedmero djece, no unatoč skromnim počecima uspio je postići mnogo u životu. Bio je dobar učenik, najbolji u razredu i školi, studirao je financije i zaposlio se 1971. u javnoj službi kao porezni inspektor.

Kao pripadnik vjerske manjine Alevi, proganjane u povijesti Turske, Kilicdaroglu je bio član ljevičarskih političkih organizacija sve do početka karijere u državnoj službi, u kojoj mu je vrhunac bio kada je postao direktor Zavoda za socijalno osiguranje (SSK). Upravo je prethodnih godina njegovo upravljanje SSK-om Erdogan izvlačio kao najveći grijeh, tvrdeći da je loše upravljanje dovelo do bankrota sustava socijalne sigurnosti. Kilicdaroglu mu je uvijek odgovarao da je on bio samo običan birokrat i da nije donosio zakone. Uz to, Kilicdaroglu je radio u Ministarstvu financija i Glavnoj upravi za prihode, predavao je na Sveučilištu Hacettepe u Ankari i bio član uprave Turkey Is Bank, najveće privatne banke u zemlji.