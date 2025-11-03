Ukrajina u dva europska grada otvara urede za zajedničku proizvodnju oružja

Zelenski je s novinarima u Kijevu podijelio da su među oružjem koje će Kijev moći izvoziti mornarički dronovi i topnički sustavi.

Kijev širi svoju domaću obrambenu industriju uz pomoć zapadnih partnera dok se već četvrtu godinu brani od ruske agresije.

'Radi se zajedničkoj proizvodnji i izvozu... oružja čiju si prodaju možemo dopustiti, kako bismo imali više novca za našu internu proizvodnju deficitarnih komada oružja koje si ne možemo priuštiti', rekao je.

Ukrajina je još uvijek za oružje poput borbenih zrakoplova i sustava protuzračne obrane ovisna o svojim saveznicima, ali je ostvarila napredak u razvoju svojih programa dronova i raketa.

Zelenski je dodao da Ukrajina planira pokrenuti masovnu proizvodnju raketa proizvedenih u Ukrajini, Flamingo i Ruta, do kraja ove godine.