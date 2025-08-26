Oglasio se MUP: Ovo je razlog zbog kojeg je kćer branitelja iz Benkovca izbačena s akademije

Vođa branitelja koji su prije neki dan prosvjedovali protiv, sada već otkazanog, festivala Nosi se u Benkovcu jučer je za nekoliko medija ustvrdio da je njegova kćer suspendirana s Policijske akademija zbog Thompsonovih stihova. No sada se utvrdilo da je razlog ipak bio ozbiljniji
'Moja kći je bila na Policijskoj akademiji suspendirana pet godina zbog stiha 'Sve bih dao da je vidim ponosnu i lijepu kao u snovima', ali je pravomoćno oslobođena', rekao je za Novu TV Nediljko Genda, predsjednik Udruge hrvatskih dragovoljaca Domovinskog rata Benkovac i organizator prosvjeda protiv benkovačkog festivala "Nosi se“ koji je u konačnici i odgođen.
No, sada se otkrilo da nije bio sporna Thompsonov stih već je Emili Genda suspenziju zaradila zbog diskriminacije. Između ostalog, na policijskoj školi sobu je dijelila s polaznicom islamske vjeroispovijesti, te joj je stalno puštala Thompsonove pjesme. Ali otišla je i korak dalje.
MUP je na upit Indexa pojasnio zbog čega je točno suspendirana.
'Policijska uprava zagrebačka u veljači 2019. godine podnijela Optužni prijedlog Prekršajnom sudu u Zagrebu protiv sada 26-godišnjakinje zbog sumnje u počinjenje prekršaja iz članka 25. stavka 1. Zakona o suzbijanju diskriminacije.
Konkretno, na ploči za dnevne obaveze u prostorijama paviljona Policijske akademije ispisala je tekst s fašističkim simbolom, a sve s ciljem izazivanja straha ili stvaranja neprijateljskog, ponižavajućeg ili uvredljivog okruženja na temelju razlike u etičnoj pripadnosti i vjeri, političkom ili drugom uvjerenju te nacionalnom podrijetlu, kako bi povrijedila dostojanstvo druge osobe.
Napominjemo kako navedena osoba nije policijska službenica niti zaposlenica Ministarstva unutarnjih poslova, već je 2018. godine bila upisana u Program obrazovanja odraslih za zanimanje policajac/policajka.
Polaznici je, sukladno Statutu Policijske škole Josip Jović, izrečena pedagoška mjera policijske Isključenje iz Policijske škole', piše u odgovoru.