Oglasio se MUP: Ovo je razlog zbog kojeg je kćer branitelja iz Benkovca izbačena s akademije

'Moja kći je bila na Policijskoj akademiji suspendirana pet godina zbog stiha 'Sve bih dao da je vidim ponosnu i lijepu kao u snovima', ali je pravomoćno oslobođena', rekao je za Novu TV Nediljko Genda, predsjednik Udruge hrvatskih dragovoljaca Domovinskog rata Benkovac i organizator prosvjeda protiv benkovačkog festivala "Nosi se“ koji je u konačnici i odgođen.

No, sada se otkrilo da nije bio sporna Thompsonov stih već je Emili Genda suspenziju zaradila zbog diskriminacije. Između ostalog, na policijskoj školi sobu je dijelila s polaznicom islamske vjeroispovijesti, te joj je stalno puštala Thompsonove pjesme. Ali otišla je i korak dalje.