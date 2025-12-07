VELIKA ŠTETA

Katastrofa na Sumatri: Preko 900 poginulih u poplavama

B. S. / Hina

07.12.2025 u 19:05

Izvor: EPA / Autor: HOTLI SIMANJUNTAK
Indonezija se nosi s posljedicama velikih klizišta i bujičnih poplava uzrokovanih ciklonom na otoku Sumatri prošli tjedan, dok je broj poginulih u nedjelju prešao 900.

Oštećene su velike površine poljoprivrednog zemljišta, brana i stambenih kuća te će se morati ponovno izgraditi, predsjednik Prabowo Subianto rekao je tijekom posjeta Acehu, jednoj od tri provincije koje su pogođene katastrofom.

Čelnik Nacionalne agencije za upravljanje u katastrofama (BNBPB) Suharyanto rekao je da se broj poginulih popeo na 921, dok se 392 osobe vode kao nestale, a 975.000 osoba je raseljeno.

Od zahvaćenih provincija, Aceha, Sjeverne i Zapadne Sumatre, najpogođeniji je Aceh u kojem je stradalo 366 ljudi, rekao je Suharyanto.

Stotine sela i dva pogođena područja u Acehu i dalje su odrezana jer su ceste jako oštećene.

BNPB je rekao da će biti potrebno oko 51.82 bilijuna rupija (2.66 milijarde eura) da se ponovno izgrade oštećene kuće i javne zgrade u tri provincije.

Nacionalna vlada zasad je bila nevoljka da proglasi nacionalnu katastrofu, a Prabowo je uvjerio stanovnike da njegova administracija ima dostatna sredstva da pokrije troškove rekonstrukcije.

Raseljeni stanovnici izloženi su riziku crijevnim zaraznim bolestima, dišnim infekcijama i kožnim bolestima, dok nedostaje zdravstvenih radnika.

"Trebamo oko 600 liječnika na barem tri sljedeća mjeseca da budu smješteni u izoliranim i udaljenim područjima", rekao je ministar zdravlja Budi Gunadi Sadikin.

