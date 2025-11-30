AKTIVIRALA SE KLIZIŠTA

Katastrofalne poplave usmrtile više od 500 ljudi u Aziji: Evakuirani deseci tisuća ljudi

M.Č./Hina

30.11.2025 u 12:16

EPA / HOTLI SIMANJUNTAK
Broj poginulih porastao je na više od 500 zbog poplava i klizišta uzrokovanih obilnim kišama u tri zemlje jugoistočne Azije. Tijekom vikenda nastavljeni su napori za pomoć desecima tisuća raseljenih ljudi

Broj poginulih porastao je na više od 500 zbog poplava i klizišta uzrokovanih obilnim kišama u tri zemlje jugoistočne Azije, objavili su dužnosnici u nedjelju, dok su tijekom vikenda nastavljeni napori za pomoć desecima tisuća raseljenih ljudi.

Indonezija, Malezija i Tajland trpe velika razaranja nakon što se rijetka tropska oluja formirala u tjesnacu Malacca, izazvavši tjedan dana jakih kiša i snažnih udara vjetra.

EPA / HOTLI SIMANJUNTAK

U Indoneziji je poginulo 336 ljudi, u Tajlandu 170, a Malezija je izvijestila o dvije žrtve.

Spasilačke službe u zemljama jugoistočne Azije u nedjelju još pokušavaju doprijeti do mnogih poplavljenih područja, čak i dok se voda povlači, a deseci tisuća ljudi evakuirani su u sve tri zemlje.

Više od 4 milijuna ljudi pogođeno je olujom - gotovo 3 milijuna na jugu Tajlanda i 1,1 milijun na zapadu Indonezije, prema službenim podacima.

Odvojeno, preko Bengalskog zaljeva, još 153 osobe poginule su u ciklonu na otočnoj državi Šri Lanki, priopćile su vlasti, dok se 191 osoba vodi kao nestala. Više od pola milijuna stanovnika pogođeno je posljedicama ciklona u cijeloj zemlji.

