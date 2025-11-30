Katastrofalne poplave usmrtile više od 500 ljudi u Aziji: Evakuirani deseci tisuća ljudi

Broj poginulih porastao je na više od 500 zbog poplava i klizišta uzrokovanih obilnim kišama u tri zemlje jugoistočne Azije, objavili su dužnosnici u nedjelju, dok su tijekom vikenda nastavljeni napori za pomoć desecima tisuća raseljenih ljudi.

Indonezija, Malezija i Tajland trpe velika razaranja nakon što se rijetka tropska oluja formirala u tjesnacu Malacca, izazvavši tjedan dana jakih kiša i snažnih udara vjetra.