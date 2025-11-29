Strašna tragedija u južnoj Aziji: Obilne kiše izazvale velike poplave, poginulo 600 ljudi

Obilne kiše izazvale su poplave i klizišta u dijelovima južne Azije, usmrtivši oko 600 ljudi.

Monsunske kiše, ojačane tropskim olujama uzrokovale su neke od najgorih poplava u južnoj Aziji u posljednjih nekoliko godina, a milijuni ljudi pogođeni su u Indoneziji, Maleziji, Tajlandu i Šri Lanki. Intenzivne kiše počele su u srijedu na indonezijskom otoku Sumatri. 'Poplava je sve odnijela', rekao je za Reuters stanovnik Bireuena u pokrajini Aceh na Sumatri. 'Htio sam spasiti svoju odjeću, ali mi se kuća srušila.' S obzirom na to da se stotine još uvijek vode kao nestale, broj poginulih vjerojatno će porasti. Tisuće ih je i dalje zarobljeno, neki čekaju spašavanje na krovovima kuća.

Heavy rains have unleashed devastating floods and landslides across South Asia. Sri Lanka, Thailand, Indonesia and Malaysia have all been hit, with rising death tolls and mass evacuations. pic.twitter.com/M8OUjfbRWx — Al Jazeera English (@AJEnglish) November 28, 2025

Do subote je u Indoneziji poginulo više od 300 ljudi, a u Tajlandu 160. Nekoliko smrtnih slučajeva zabilježeno je i u Maleziji. U Šri Lanki, koju je pogodio ciklon Ditwah, više od 130 ljudi je poginulo, a oko 170 se vodi kao nestalo, rekli su dužnosnici.

Indonesia's death toll from floods and landslides on Sumatra surpasses 300, with hundreds still missing after cyclone-fueled rains hit the island's northern regions https://t.co/yS6q0VurU4 pic.twitter.com/Fy3w3lgNGT — Reuters (@Reuters) November 29, 2025

Sve je krenulo s ciklonom Senyar u Indoneziji Iznimno rijedak tropski ciklon, nazvan ciklon Senyar, izazvao je katastrofalna klizišta i poplave u Indoneziji, koje su nosile kuće, a tisuće zgrada su potopljene. Indonezijska agencija za katastrofe u subotu je izjavila da se gotovo 300 ljudi još uvijek vodi kao nestalo nakon što su poplave opustošile Sumatru.

'Struja je bila vrlo brza, u nekoliko sekundi stigla je do ulica, ušla u kuće', rekla je za BBC stanovnica provincije Aceh, Arini Amalia. Ona i njezina baka potrčale su do kuće rođaka na višem terenu. Vrativši se sljedećeg dana kako bi uzela neke stvari, rekla je da je voda potpuno progutala kuću: 'Već je potonula.' Nakon što je voda na Zapadnoj Sumatri naglo porasla i potopila njegov dom, Meri Osman je rekao da ga je 'odnijela struja' te se držao za uže za rublje dok ga nisu spasili. Loše vrijeme otežalo je spasilačke operacije, a iako su deseci tisuća ljudi evakuirani, stotine su još uvijek zarobljene, priopćila je indonezijska agencija za katastrofe.

Najgora poplava u Tajlandu u 10 godina U južnoj tajlandskoj provinciji Songkhla, razina vode porasla je za 3 metra, a najmanje 145 ljudi poginulo je u jednoj od najgorih poplava u desetljeću. U 10 provincija pogođenih poplavama, više od 160 ljudi je poginulo, priopćila je vlada u subotu. Više od 3,8 milijuna ljudi je pogođeno. Grad Hat Yai doživio je 335 mm kiše u jednom danu, što je najobilnija količina u 300 godina. Kako se voda povlačila, tako je rastao i brj poginulih. U jednoj bolnici u Hat Yaiju, zaposlenici su bili prisiljeni premjestiti tijela u hladnjače nakon što je mrtvačnica postala pretrpana, izvijestila je novinska agencija AFP.

'Bili smo zaglavljeni u vodi sedam dana i nijedna agencija nije došla u pomoć', rekla je stanovnica Hat Yaija, Thanita Khiawom, za BBC Thai. Vlada je obećala mjere pomoći, uključujući odštetu do dva milijuna bahta (62.000 dolara) za kućanstva koja su izgubila članove obitelji.

FLOOD RESCUE: Video from Sri Lanka shows the incredible moment a man was rescued from the top of a coconut tree during extreme flooding on Friday. Sri Lanka Air Force said the man had been trapped in the tree since Thursday night. pic.twitter.com/UB5zUzIjCu — FOX Weather (@foxweather) November 28, 2025

U Šri Lanki proglašeno izvanredno stanje U susjednoj Maleziji broj poginulih je daleko manji, ali šteta je jednako razorna. Poplave su izazvale pustoš i ostavile dijelove sjeverne države Perlis pod vodom, s dvije poginule osobe dok su deseci tisuća završili u skloništima. Šri Lanka se također bori s jednom od najgorih vremenskih katastrofa posljednjih godina, a vlada je proglasila izvanredno stanje. Više od 15.000 domova je uništeno, a oko 78.000 ljudi je završilo u privremenim skloništima, rekli su dužnosnici. Dodali su da je oko trećine zemlje bez struje ili tekuće vode.