Strašna tragedija u južnoj Aziji: Obilne kiše izazvale velike poplave, poginulo 600 ljudi

Obilne kiše izazvale su poplave i klizišta u dijelovima južne Azije, usmrtivši oko 600 ljudi.
Monsunske kiše, ojačane tropskim olujama uzrokovale su neke od najgorih poplava u južnoj Aziji u posljednjih nekoliko godina, a milijuni ljudi pogođeni su u Indoneziji, Maleziji, Tajlandu i Šri Lanki.
Intenzivne kiše počele su u srijedu na indonezijskom otoku Sumatri. 'Poplava je sve odnijela', rekao je za Reuters stanovnik Bireuena u pokrajini Aceh na Sumatri. 'Htio sam spasiti svoju odjeću, ali mi se kuća srušila.'
S obzirom na to da se stotine još uvijek vode kao nestale, broj poginulih vjerojatno će porasti. Tisuće ih je i dalje zarobljeno, neki čekaju spašavanje na krovovima kuća.
Do subote je u Indoneziji poginulo više od 300 ljudi, a u Tajlandu 160. Nekoliko smrtnih slučajeva zabilježeno je i u Maleziji. U Šri Lanki, koju je pogodio ciklon Ditwah, više od 130 ljudi je poginulo, a oko 170 se vodi kao nestalo, rekli su dužnosnici.
Sve je krenulo s ciklonom Senyar u Indoneziji
Iznimno rijedak tropski ciklon, nazvan ciklon Senyar, izazvao je katastrofalna klizišta i poplave u Indoneziji, koje su nosile kuće, a tisuće zgrada su potopljene.
Indonezijska agencija za katastrofe u subotu je izjavila da se gotovo 300 ljudi još uvijek vodi kao nestalo nakon što su poplave opustošile Sumatru.
'Struja je bila vrlo brza, u nekoliko sekundi stigla je do ulica, ušla u kuće', rekla je za BBC stanovnica provincije Aceh, Arini Amalia. Ona i njezina baka potrčale su do kuće rođaka na višem terenu. Vrativši se sljedećeg dana kako bi uzela neke stvari, rekla je da je voda potpuno progutala kuću: 'Već je potonula.'
Nakon što je voda na Zapadnoj Sumatri naglo porasla i potopila njegov dom, Meri Osman je rekao da ga je 'odnijela struja' te se držao za uže za rublje dok ga nisu spasili.
Loše vrijeme otežalo je spasilačke operacije, a iako su deseci tisuća ljudi evakuirani, stotine su još uvijek zarobljene, priopćila je indonezijska agencija za katastrofe.
Najgora poplava u Tajlandu u 10 godina
U južnoj tajlandskoj provinciji Songkhla, razina vode porasla je za 3 metra, a najmanje 145 ljudi poginulo je u jednoj od najgorih poplava u desetljeću. U 10 provincija pogođenih poplavama, više od 160 ljudi je poginulo, priopćila je vlada u subotu. Više od 3,8 milijuna ljudi je pogođeno.
Grad Hat Yai doživio je 335 mm kiše u jednom danu, što je najobilnija količina u 300 godina. Kako se voda povlačila, tako je rastao i brj poginulih. U jednoj bolnici u Hat Yaiju, zaposlenici su bili prisiljeni premjestiti tijela u hladnjače nakon što je mrtvačnica postala pretrpana, izvijestila je novinska agencija AFP.
'Bili smo zaglavljeni u vodi sedam dana i nijedna agencija nije došla u pomoć', rekla je stanovnica Hat Yaija, Thanita Khiawom, za BBC Thai.
Vlada je obećala mjere pomoći, uključujući odštetu do dva milijuna bahta (62.000 dolara) za kućanstva koja su izgubila članove obitelji.
U Šri Lanki proglašeno izvanredno stanje
U susjednoj Maleziji broj poginulih je daleko manji, ali šteta je jednako razorna. Poplave su izazvale pustoš i ostavile dijelove sjeverne države Perlis pod vodom, s dvije poginule osobe dok su deseci tisuća završili u skloništima.
Šri Lanka se također bori s jednom od najgorih vremenskih katastrofa posljednjih godina, a vlada je proglasila izvanredno stanje. Više od 15.000 domova je uništeno, a oko 78.000 ljudi je završilo u privremenim skloništima, rekli su dužnosnici. Dodali su da je oko trećine zemlje bez struje ili tekuće vode.
Meteorolozi su rekli da ekstremne vremenske uvjete u jugoistočnoj Aziji možda uzrokuje interakcija tajfuna Koto na Filipinima i rijetkog formiranja ciklona Senyar u Malajskom tjesnacu.
Godišnja sezona monsuna u regiji, obično između lipnja i rujna, često donosi obilne kiše. Klimatske promjene promijenile su obrasce oluja, uključujući intenzitet i trajanje sezone, što je rezultiralo obilnijim kišama, bujičnim poplavama i jačim vjetrovima.