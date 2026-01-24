Katalonija zaustavila prigradske vlakove zbog straha od nesigurne infrastrukture

'Promet će biti obustavljen dok se na zajamči puna operativnost željezničke mreže', izjavio je član katalonske vlade Albert Dalmau u javnom obraćanju.

Rodalies i kompanija za upravljanje željeznicama Adif zaustavili su promet na poziv regionalne vlade iz Barcelone.

'Promet je obustavljen. Vlakovi koji su u prometu završit će putovanje do odredišne stanice. Žalimo zbog nastale situacije i ispričavamo se', priopćila je kompanija Rodalies čiji vlakovi prometuju Katalonijom.

U međuvremenu, putnici su bili zbunjeni, a neki su ostali zaglavljeni na stanicama. Glavna zabrinutost su klizišta duž pruga zbog obilne kiše koja pada već tjedan dana.

Na vlak koji je u utorak navečer prolazio pored Barcelone srušio se zaštitni zid uz prugu uslijed čega je poginuo 27-godišnji strojovođa, a više desetaka osoba bilo je ozlijeđeno. Istovremeno je drugi vlak naletio na stijenu na tračnicama zbog čega mu je pukla osovina, ali prilikom udara nije bilo ozlijeđenih.

Prigradski vlakovi nisu zbog toga vozili Katalonijom sve do petka, kada se promet počeo vraćati u normalu, ali pregledom je ustanovljeno da putovanja još uvijek nisu sigurna.

'Trenutni uvjeti ne dopuštaju sigurno putovanje', rekla je druga članica katalonske vlade Silvia Paneque.

Objasnila je da su posljedice oluje koja je posljednjih dana pogodila Kataloniju "izazvale neviđen broj incidenata“, a da je prioritet vlade jamčiti sigurnost korisnika i radnika.

Prigradskim vlakovima svaki dan putuje 400.000 stanovnika.

Dodatnih 170 autobusa aktivirano je za dnevne usluge kako bi se pojačale međugradske linije, što se pokazalo nedovoljnim za ublažavanje kaosa nastalog u subotu ujutro.

Pozivi na potpuno regionalno upravljanje željeznicama

Upravljanje nad željeznicama u Kataloniji već je godinama jedno od gorućih pitanja.

Infrastrukturom upravlja španjolska kompanija Adif, a ovaj mjesec je osnovana tvrtka Rodalies čiji vlakovi prometuju tom industrijski i turistički bogatom autonomnom pokrajinom. U Rodialesu 51,1 postotni udio ima španjolski prijevoznik Renfe, a 49,9 posto katalonska vlada.

Zagovornici neovisnosti Katalonije, koji su izgubili vlast u svibnju 2024. godine, traže potpuno upravljanje nad željeznicama.

'Nakon godine i pol dana prošpanjolske vlade došlo je do potpunog kolapsa', izjavio je u subotu bivši katalonski premijer Carles Puigdemont s konferencije za medije iz susjedne Francuske.

Bivši čelnik, koji se zbog organiziranja zabranjenog referenduma o neovisnosti iz 2017. nalazi u egzilu, pozvao je Kataloniju 'na buđenje'. Poručio je da 'Rodalies treba biti 100 posto katalonski'.

Španjolska vlada je u petak s turističkog sajma FITUR u Madridu poručila da puno ulaže u katalonske željeznice. Španjolski ministar prometa Oscar Puente suočio se prošli tjedan i sa željezničkom nesrećom u Andaluziji u kojoj je poginulo 45 osoba. Rekao je da je trenutni problem u Kataloniji neuobičajeno snažno nevrijeme.

'Rodalies je ozbiljno pogođen vremenskim nepogodama', naveo je u subotu preko društvene mreže X.