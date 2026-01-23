Istraga otkrila što je dovelo do sudara vlakova u kojem je poginulo 45 ljudi

Vlak privatne tvrtke Iryo iskočio je iz tračnica, a njegovi stražnji vagoni prešli su na suprotni kolosijek, ravno na put nadolazećeg vlaka državnog prijevoznika Renfe.

Španjolsko povjerenstvo za istragu željezničkih nesreća (CIAF) navodi da su „zarezi“ na kotačima uočeni ne samo na prednjim vagonima vlaka Iryo koji su ostali na tračnicama, nego i na tri vlaka koja su istom prugom prošla ranije toga dana. U središtu istrage nalazi se razmak od gotovo 40 centimetara u tračnicama, javlja BBC.

Tri vagona iskočila iz tračnica

Smrtonosni sudar dogodio se u nedjelju oko 19.45 po lokalnom vremenu (18.45 GMT), otprilike sat vremena nakon što je vlak Iryo krenuo iz Malage prema Madridu.

Posljednja tri vagona vlaka – šesti, sedmi i osmi – iskočili su iz tračnica i sudarili se s vlakom Renfe koji je prometovao prema Huelvi. „Šesti vagon iskočio je iz tračnica zbog potpunog prekida kontinuiteta tračnica“, stoji u preliminarnom izvješću. Većina poginulih i ozlijeđenih nalazila se u prednjim vagonima državnog vlaka.

Španjolski ministar prometa Óscar Puente ranije ovog tjedna potvrdio je navode da su na kotačima vagona vlaka Iryo pronađeni utori, što upućuje na to da su kotači prelazili preko oštećene tračnice.