Istraga otkrila što je dovelo do sudara vlakova u kojem je poginulo 45 ljudi

Preliminarno izvješće o teškoj željezničkoj nesreći u Španjolskoj otkriva da je na ravnom dijelu pruge postojala pukotina i prije nego što je njome prošao brzi vlak koji je iskočio iz tračnica, što je dovelo do sudara u kojem je prošle nedjelje poginulo 45 ljudi
Vlak privatne tvrtke Iryo iskočio je iz tračnica, a njegovi stražnji vagoni prešli su na suprotni kolosijek, ravno na put nadolazećeg vlaka državnog prijevoznika Renfe.
Španjolsko povjerenstvo za istragu željezničkih nesreća (CIAF) navodi da su „zarezi“ na kotačima uočeni ne samo na prednjim vagonima vlaka Iryo koji su ostali na tračnicama, nego i na tri vlaka koja su istom prugom prošla ranije toga dana. U središtu istrage nalazi se razmak od gotovo 40 centimetara u tračnicama, javlja BBC.
Tri vagona iskočila iz tračnica
Smrtonosni sudar dogodio se u nedjelju oko 19.45 po lokalnom vremenu (18.45 GMT), otprilike sat vremena nakon što je vlak Iryo krenuo iz Malage prema Madridu.
Posljednja tri vagona vlaka – šesti, sedmi i osmi – iskočili su iz tračnica i sudarili se s vlakom Renfe koji je prometovao prema Huelvi. „Šesti vagon iskočio je iz tračnica zbog potpunog prekida kontinuiteta tračnica“, stoji u preliminarnom izvješću. Većina poginulih i ozlijeđenih nalazila se u prednjim vagonima državnog vlaka.
Španjolski ministar prometa Óscar Puente ranije ovog tjedna potvrdio je navode da su na kotačima vagona vlaka Iryo pronađeni utori, što upućuje na to da su kotači prelazili preko oštećene tračnice.
Tračnica je bila napukla
„Ovi zarezi na kotačima i deformacije uočene na tračnicama kompatibilni su s činjenicom da je tračnica bila napukla“, navodi se u izvješću CIAF-a.
Dodaje se da su tri vlaka koja su tom dionicom prošla u 17.21, zatim u 19.01 i 19.09 imala slične zareze „s kompatibilnim geometrijskim uzorkom“.
Slični utori pronađeni su i na vagonima dva, tri i četiri vlaka Iryo. No, vagon pet – posljednji koji nije iskočio iz tračnica – imao je utor na vanjskom rubu kotača, što sugerira da se tračnica već bila počela naginjati prema van prije nego što je šesti vagon iskočio.
CIAF svoje nalaze opisuje kao „radnu hipotezu“, uz napomenu da ih tek treba potvrditi detaljnim izračunima i analizama.
Ministar prometa ponovno se u petak obratio novinarima, poručivši da je prerano za konačne zaključke, ali i da bi, ako se potvrdi da je uzrok nesreće bio lom tračnice, to značilo da se oštećenje dogodilo u minutama ili satima prije iskakanja vlaka te ga nije bilo moguće na vrijeme uočiti.
Katastrofa u Adamuzu najteža je željeznička nesreća u Španjolskoj u više od deset godina.
Posljednja velika tragedija dogodila se 2013. u Galiciji, na sjeverozapadu zemlje, kada je u iskakanju brzog vlaka iz tračnica poginulo 80 ljudi, a 140 ih je ozlijeđeno.