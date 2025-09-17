Katalonija premješta predstavništvo iz Hrvatske u 'zemlju s velikom težinom u regiji'

Katalonija, autonomna pokrajina na sjeveroistoku Španjolske, od 2017. godine ima u centru Zagreba predstavništvo od kuda pokriva Hrvatsku, BiH, Srbiju, Crnu Goru, Rumunjsku, Bugarsku, Grčku i Cipar.

"Predstavništvo za jugoistočnu Europu više neće biti u Hrvatskoj nego u Rumunjskoj, zemlji s velikom težinom u regiji zbog svoje blizine Balkanu, ali također i Ukrajini te Moldaviji, državama s kojima graniči Europska unija, a koje su kandidati za članstvo u njoj", priopćila je katalonska vlada iz Barcelone.

Kataloniji predstavništva u svijetu služe za promicanje kulturnih, gospodarskih, sportskih i drugih veza. Premještanje sjedišta iz Hrvatske u Rumunjsku provodi se u sklopu reforme mreže predstavništava.