Karleuša u Vodicama: Cukrovu nije dobrodošla, Rakić ne bi zabranjivao, a branitelji na nogama

Brojne se polemike vode oko koncerta Jelene Karleuše koji bi se na Veliku Gospu trebao održati u klubu Hacienda u Vodicama. HDZ-ov gradonačelnik i župan se ne mogu dogovoriti bi li taj koncert dopustili, a branitelji spremaju prosvjed, ističući da je on usmjeren isključivo protiv Karleuše

Nastup Jelene Karleuše, koji bi se trebao održati na Veliku Gospu, 15. kolovoza u klubu Hacienda u Vodicama uzburkao je javnost. Sporan je trenutak održavanja koncerta, ali i činjenica da pjevačica otvoreno i često podržava velikosrpske ideje i govori protiv Hrvatske Reagirali su svi, od gradonačelnika Vodica, Ante Cukrova (HDZ), preko župana šibensko-kninskog, Paška Rakića (također HDZ), pa do braniteljskih udruga. Ako se pita Cukrova, Karleuša u Vodicama nije dobrodošla. "Mi ne odgovaramo za privatne posjede, samo za javne površine. Nemamo ništa protiv nikoga i svi su dobrodošli u grad Vodice, međutim ovdje se radi o imenu i prezimenu osobe koja je javno nastupala s negativnim komentarima o našoj državi i samo zbog toga nije dobrodošla", rekao je Cukrov. Dodao je da u Vodicama redovito i bez ikakvih problema nastupaju izvođači iz susjednih zemalja. "Nikad nisam dobio više poziva i mailova otkad je koncert objavljen na službenim stranicama Haciende. Nije primjereno ugostiti Jelenu Karleušu, pogotovo što su najavljeni tihi prosvjedi građana i braniteljskih udruga", dodao je.

Usporedba s Thompsonom Zanimljivo, župan Rakić je nastup Karleuše usporedio s nastupom Thompsona, iako je rečenicu poslije nabrojao sve njene grijehe. Dodao je i da neće tražiti zabranu njenog koncerta. "Posljednjih tjedana puno smo slušali o tome tko bi u Hrvatskoj smio pjevati, gdje bi smio pjevati i kakvu poruku šalju oni koji na neki koncert dolaze. Posebno smo to slušali uoči Thompsonova koncerta u Šibeniku. Etiketiralo se izvođača, publiku, organizatore, pa gotovo i cijeli grad koji je koncert ugostio. Zato me zanima hoćemo li ista mjerila primijeniti i danas. U Vodicama (u privatnom objektu) je najavljen nastup Jelene Karleuše, osobe koja je javno hrvatski jezik nazivala dijalektom srpskog jezika, iznosila uvredljive generalizacije o Hrvatima i svojim javnim istupima više puta pokazala što misli o Hrvatskoj. Neću tražiti zabranu njezina koncerta. Ne zato što mi je svejedno što je govorila. Upravo suprotno", poručio je Rakić. Dodao je da u slobodnoj Hrvatskoj ljudi imaju pravo birati što će slušati i na čiji će koncert otići, ali i da imaju puno pravo reći da takvu osobu ne žele gledati u svom gradu. Imaju pravo kritizirati organizatora i imaju pravo mirno prosvjedovati. "Ono što ne prihvaćam jesu dvostruka mjerila. Ako ćemo tjednima problematizirati koncert hrvatskog pjevača u Šibeniku i etiketirati desetke tisuća ljudi koji na njega dolaze, onda nije baš uvjerljivo nekoliko dana poslije okrenuti glavu kada u našu županiju dolazi netko tko je otvoreno vrijeđao Hrvatsku, hrvatski jezik i hrvatske građane. Sloboda ne može ovisiti o tome sviđa li nam se nečija glazba ili politički stav. Zato moj stav ostaje jednostavan: sloboda pjevanja, sloboda nastupa i sloboda mirnog prosvjeda. I ista mjerila za sve. A ja znam gdje ću biti i što ću slušati", dodao je župan, piše Šibenik.in.

'Vodičani su tolerantno društvo' Javile su se i braniteljske udruge, koje su najavile prosvjede ako se koncert ipak održi. Predsjednik HVIDR-e Vodice Miroslav Karin ističe kako braniteljske udruge nikome ne žele određivati kakvu će glazbu slušati. "Ne želimo nikome birati glazbu koju će slušati, ali Jelena Karleuša od svih tih javnih osoba iz Srbije i glazbenika je jedna osoba koja više djeluje politički i davala je izjave u medijima koje kritiziraju hrvatsku državu i hrvatski narod i sve ono za što smo se mi borili u Domovinskom ratu. Zato smo osjetili potrebu reagirati u ovom slučaju", rekao je za Šibenski kanal. Predsjednik UHBDDR-a Vodice Alen Juričev-Martinčev praktički je ponovio županove riječi, kako u Vodicama godinama nastupaju izvođači iz susjedstva. "Mi u Vodicama, Vodičani, jedno smo tolerantno društvo. Svjedoci smo da u našem gradu već duži niz godina nastupaju pjevači iz Republike Srbije, Bosne i tako dalje i nikada se vezano uz to nisu dogodili nikakvi incidenti, niti su braniteljske udruge tome pridavale neku posebnu važnost. Mi smo demokratsko društvo u kojem svatko ima pravo slušati ono što želi i ići tamo gdje želi“, rekao je Juričev-Martinčev.