Dalmacija u dimu: Planuo još jedan požar

Zbog situacije na požarištima u Dalmaciji, glavni vatrogasni zapovjednik u subotu je u pripravnost za izvanrednu dislokaciju stavio Vatrogasne zajednice županija koprivničko-križevačke i krapinsko- zagorske te Vatrogasne zajednice Županije zagrebačke i Grada Zagreba.
U tijeku je gašenje požara kod Blata na Korčuli, kod Grabeštice i kod Vodica.
Kod Blata na Korčuli požar je zahvatio veliku površinu borove šume, a u pomoć otočkim vatrogascima došli su i vatrogasci iz Dubrovačko- neretvanske županije te kanaderi i Air Tractor.
Kod Grebaštice su angažirane snage Vatrogasne zajednice Šibensko-kninske županije, ukupno 64 vatrogasca s 25 vozila. Iz zraka djeluju tri Air Tractora i kanader. Objekti nisu ugroženi, a intervencija je u tijeku.
"Zbog konfiguracije terena i vjetra stalno se vrti smjer širenja požara. Na ovom prostoru požari su svakih pet-šest godina. Niska vegetacija i suha trava pospješuju širenje požara i zato je teško bilo šta prognozirati", rekao je zapovjednik Vatrogasne zajednice Šibensko-kninske županije Darko Dukić za HRT.
Oko 17 sati planuo je i novi požar kod Vodica, a kako su izvijestili iz Hrvatske vatrogasne zajednice, na intervenciju su upućene lokalne vatrogasne snage.