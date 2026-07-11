Dalmacija u dimu: Planuo još jedan požar

U tijeku je gašenje požara kod Blata na Korčuli, kod Grabeštice i kod Vodica.

Kod Blata na Korčuli požar je zahvatio veliku površinu borove šume, a u pomoć otočkim vatrogascima došli su i vatrogasci iz Dubrovačko- neretvanske županije te kanaderi i Air Tractor.

Kod Grebaštice su angažirane snage Vatrogasne zajednice Šibensko-kninske županije, ukupno 64 vatrogasca s 25 vozila. Iz zraka djeluju tri Air Tractora i kanader. Objekti nisu ugroženi, a intervencija je u tijeku.