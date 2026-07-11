vatrogasci na terenu

Dalmacija u dimu: Planuo još jedan požar

M. Šu./Hina

11.07.2026 u 20:08

Kanaderi
Kanaderi Izvor: Pixsell / Autor: Ivo Cagalj/PIXSELL
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Zbog situacije na požarištima u Dalmaciji, glavni vatrogasni zapovjednik u subotu je u pripravnost za izvanrednu dislokaciju stavio Vatrogasne zajednice županija koprivničko-križevačke i krapinsko- zagorske te Vatrogasne zajednice Županije zagrebačke i Grada Zagreba.

U tijeku je gašenje požara kod Blata na Korčuli, kod Grabeštice i kod Vodica.

Kod Blata na Korčuli požar je zahvatio veliku površinu borove šume, a u pomoć otočkim vatrogascima došli su i vatrogasci iz Dubrovačko- neretvanske županije te kanaderi i Air Tractor.

Kod Grebaštice su angažirane snage Vatrogasne zajednice Šibensko-kninske županije, ukupno 64 vatrogasca s 25 vozila. Iz zraka djeluju tri Air Tractora i kanader. Objekti nisu ugroženi, a intervencija je u tijeku.

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"Zbog konfiguracije terena i vjetra stalno se vrti smjer širenja požara. Na ovom prostoru požari su svakih pet-šest godina. Niska vegetacija i suha trava pospješuju širenje požara i zato je teško bilo šta prognozirati", rekao je zapovjednik Vatrogasne zajednice Šibensko-kninske županije Darko Dukić za HRT.

Oko 17 sati planuo je i novi požar kod Vodica, a kako su izvijestili iz Hrvatske vatrogasne zajednice, na intervenciju su upućene lokalne vatrogasne snage.

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