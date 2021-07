Karamarko o Daliji Orešković: Povjerenstvo je eutanazirano, a gospođa '3 u 1' je njegov egzekutor. Je li nagrađena zbog toga, zaključite sami

Bivši predsjednik HDZ-a i potporedsjednik Vlade Tihomira Oreškovića, Tomislav Karamarko, na svom je Facebook profilu napao Daliju Orešković, danas saborsku zastupnicu, nekoć šeficu Povjerenstva za odlučivanje o sukobu interesa

Jučer ili danas (nebitno), iz svoje mravlje, političarske perspektive, Dalija Orešković reče: "Povjerenstvo je eutanazirano kad je Ustavni sud odlučio o Karamarku". Dakako, već davno prepoznat slučaj mog izmišljenog "potencijalnog sukoba interesa" bio je okidač za početak političke harange i progona, koji je završio mojom ostavkom. Zašto ostavkom? Jer, iskreno, nisam imao "želudac" za kukavice, izdajnike, kalkulante, profitere i ambiciozne činovnike koji su gledali u pod dok su mediji sotonističkom energijom gazili moju obitelj i mene. Kao što je poznato, dočekao sam pravdu kroz adekvatne sudske odluke. Pa i one Ustavnog suda!

Naravno da je cijeli slučaj protiv mene insceniran da se zaustave politike koje sam provodio u nakani da Hrvatska bude bolja nego što je danas. I tu se vraćamo na Daliju Orešković, koja je odradila svoj dio zadaće kao šefica tzv. povjerenstva za sukob interesa, koje je upravo ona pretvorila u instrument određenih političkih i interesnih grupacija za obračun sa mnom. Tom političkom zloporabom povjerenstvo je eutanazirano, a gospođa "3 u 1" je njegov egzekutor. Je li nagrađena zbog toga, zaključite sami.

No kako sam svojim "potencijalnim sukobom interesa" htio spriječiti gubitak nekoliko milijardi kuna u arbitražnom sporu Ina – Mol, otvara se pitanje odgovornosti svih koji su sudjelovali u tom golemom nanošenju štete Hrvatskoj. Cijeli lanac odgovornosti je jasan – od pijuna (mostovaca, Oreškovića, Oreškovićke, raznih ambicioznih trbuhozboraca) do krupnih figura na toj šahovskoj ploči pohlepe, interesa i raznih nostalgija. Spavaju li mirno sa sviješću o počinjenoj šteti i građanima koji će to plaćati? Gospođa "3 u 1" je sudjelovala u tome, a sada traži da sudstvo bude podređeno manipulativnom političkom povjerenstvu čiju vjerodostojnost je uništila upravo ona.

Da je šutnja zlato, još, očito, nije shvatila. Ili doista uživa u karikaturalnoj pozi na karikaturalnoj sceni. Ako je tako, onda se opet vraćamo na početak ovog teksta...', napisao je Karamarko.