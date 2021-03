Karamarko Manoliću 'čestitao' rođendan: Svega je stalo u tih 101 godinu...no crvena nit je neprekinuta i dominantna. On nije običan Hrvat, starac. Živahan je, bistar i ambiciozan sufler

Bivši predsjednik HDZ-a Tomislav Karamarko oglasio se u nedjelju na Facebooku, dan uoči 101. rođendana Josipa Manolića

'Drug Josip Manolić 22. ožujka slavi svoj 101. rođendan. Lijep broj godina, koje ga svrstavaju u kategoriju - najstariji Hrvati. No, on nije običan Hrvat, starac. Živahan je, bistar i ambiciozan sufler i kreator hrvatske političke zbilje. Da je tomu tako, vidljivo je u tjedniku kojem je dao rođendanski intervju. Ima tu koječega, ali i stavova koji govore o tome za kakvu Hrvatsku se još bori. On ima svoje političke preferencije i čvrste saveznike u hrvatskoj crvenoj buržoaziji i njihovu kapitalu. Istim tim odabranicima mediji su na dispoziciji kad god je to potrebno – bilo da treba po nekom "udariti" ili nekom pjevati ode i laude. Savez je logičan jer 90-ih su neki dobili kapital, a neki metak (Barešić, Parađik, Kraljević, Pavlović...). Sve je to netko s nekim dogovorio. A naš borbeni maratonac ne posustaje ni u svom počasnom krugu!', piše Karamarko.